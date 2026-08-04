ŠOK UPOZORENJE IZ KIJEVA: Ukrajinski proizvođač raketa sprema udarac za Teheran — Stiže pakao zvan „Flamingo”!
ŠEF ukrajinske kompanije koja se bavi razvojem sistema za udar dugog dometa podstakao je spekulacije o ambicijama da se pokrenu rakete sposobne da dosegnu ciljeve daleko izvan trenutnog bojnog polja, nakon što je objavio javnu poruku u kojoj preti Iranu.
Denis Štilerman, šef ukrajinske odbrambene kompanije Fajer Point, koja proizvodi porodicu raketa FP-5 Flamingo, objavio je ilustraciju na društvenim mrežama koja prikazuje jato ružičastih flaminga koji lete duž putanje između Ukrajine i Irana. Na slici se nalazio logo kompanije uz natpis: „Da li 'Flamingosi' žive u Iranu? Uskoro ćemo saznati.“
Uz sliku, Štilerman je napisao: „Podsećamo sve koji prete Ukrajini raketama: naši 'Flamingosi' lete 3.000 km.“ Iako nisu dati tehnički detalji u vezi sa mogućnostima ili operativnim statusom rakete, izjava izgleda ima za cilj da istakne navodni potencijal sistema za udar dugog dometa. Ako je tačno, domet od približno 3.000 kilometara bi postavio Iran u domet sa ukrajinske teritorije, a istovremeno bi premašio domet većine konvencionalno naoružanih raketnih sistema za koje se trenutno priznaje da su u ukrajinskoj službi. Ni ukrajinske vlasti niti nezavisni posmatrači nisu potvrdili da raketa Flamingo poseduje takvu mogućnost, i ostaje nejasno da li se brojka odnosi na postojeće oružje, razvojni projekat ili budući cilj.
Komentari dolaze usred sve zategnutijih odnosa između Ukrajine i Irana. Kijev je više puta optuživao Teheran da snabdeva Rusiju velikim brojem dronova za napade i, u skorije vreme, drugom vojnom opremom koja se koristila tokom sukoba. Iranski zvaničnici su negirali da su obezbedili oružje za upotrebu u ratu izvan ranije priznatih transfera, iako su zapadne vlade nastavile da tvrde o opsežnoj vojnoj saradnji između Teherana i Moskve. Još značajnije, ukrajinsko neprijateljstvo prema Iranu se smatra ključnim sredstvom za sticanje naklonosti Sjedinjenih Država, što je posebno kritično zbog rezervisanosti Trampove administracije u vezi sa podrškom ratnim naporima zemlje.
Pretnje raketnim napadima na Iran iznete su nakon što su američki arsenali krstarećih raketa, balističkih raketa i penetrativnih bombi ozbiljno iscrpljeni tokom udara na ovu bliskoistočnu zemlju, dok su napadi imali samo ograničen uticaj na sam vojni potencijal Irana. Ovo je usledilo nakon ukrajinskog napada na iranski teretni brod u Kaspijskom moru u julu, u kojem je, prema iranskim vlastima, jedan mornar poginuo, a drugi ranio, i što je podstaklo spekulacije da bi Iran mogao direktno da uzvrati udarima na ukrajinske ciljeve. Ukrajina je dobila značajnu zapadnu podršku u vidu finansiranja, stručnosti, komponenti, tehnologija i obaveštajnih podataka kako bi razvila impozantnu sposobnost udara na velike udaljenosti koja bi, iako usmerena na Rusiju, mogla biti korišćena za ciljanje drugih protivnika zapadnog bloka kao što je Iran.
(militarywatchmagazine.com)
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