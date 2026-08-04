ŠOK UPOZORENJE IZ KIJEVA: Ukrajinski proizvođač raketa sprema udarac za Teheran — Stiže pakao zvan „Flamingo”!

ŠEF ukrajinske kompanije koja se bavi razvojem sistema za udar dugog dometa podstakao je spekulacije o ambicijama da se pokrenu rakete sposobne da dosegnu ciljeve daleko izvan trenutnog bojnog polja, nakon što je objavio javnu poruku u kojoj preti Iranu.

Foto: AI/Gemini

Denis Štilerman, šef ukrajinske odbrambene kompanije Fajer Point, koja proizvodi porodicu raketa FP-5 Flamingo, objavio je ilustraciju na društvenim mrežama koja prikazuje jato ružičastih flaminga koji lete duž putanje između Ukrajine i Irana. Na slici se nalazio logo kompanije uz natpis: „Da li 'Flamingosi' žive u Iranu? Uskoro ćemo saznati.“



Uz sliku, Štilerman je napisao: „Podsećamo sve koji prete Ukrajini raketama: naši 'Flamingosi' lete 3.000 km.“ Iako nisu dati tehnički detalji u vezi sa mogućnostima ili operativnim statusom rakete, izjava izgleda ima za cilj da istakne navodni potencijal sistema za udar dugog dometa. Ako je tačno, domet od približno 3.000 kilometara bi postavio Iran u domet sa ukrajinske teritorije, a istovremeno bi premašio domet većine konvencionalno naoružanih raketnih sistema za koje se trenutno priznaje da su u ukrajinskoj službi. Ni ukrajinske vlasti niti nezavisni posmatrači nisu potvrdili da raketa Flamingo poseduje takvu mogućnost, i ostaje nejasno da li se brojka odnosi na postojeće oružje, razvojni projekat ili budući cilj.

(militarywatchmagazine.com)

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