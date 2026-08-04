VATRA GUTA TURSKI BROD: Ukrajinci izveli napad u blizini ruske luke? (VIDEO)

TERETNI brod pod turskom upravom pogođen je u, kako se navodi, ukrajinskom napadu bespilotnim letelicama u blizini ruske crnomorske luke Novorosijsk kasno u ponedeljak.

Foto: Printskrin/Iks/@Osinttechnical

Prema saopštenju Generalne uprave za pomorstvo Turske, brod "Nadežda", koji plovi pod zastavom Kameruna, isplovio je iz Novorosijska ka turskoj luci Samsun kada je napadnut bespilotnim letelicama.

Ruski brodovi evakuisali su posadu sa plovila, koje je pretrpelo oštećenja na pramcu i stambenom delu, navela je uprava. Prema prvim informacijama, tri osobe na brodu su povređene.

Ukrainian attack drones struck the Russian ro/ro vehicle carrier Nadezhda last night off the coast of Novorossiysk, severely damaging the vessel and setting it ablaze. pic.twitter.com/e44P6wsfNX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 3, 2026

Na brodu se nalazila posada od 22 člana, među kojima je bilo 13 državljana Turske.

Turski mediji navode da je plovilom upravljala kompanija "Kaljondžu šiping" iz Samsuna i da je prevozilo voće i povrće iz Turske u Rusiju.

Iako turske vlasti nisu imenovale počinioca napada, kapetan broda Jalčin Šahin izjavio je, prema navodima turskih medija, da je plovilo pogodilo šest ili sedam ukrajinskih dronova.

Ukrajina je i ranije izvodila napade na civilne brodove u blizini ruske obale Crnog i Azovskog mora, kao i na tankere kod turske obale.

Poslednjih meseci Kijev je intenzivirao napade na teretne brodove u nastojanju da poremeti ruske logističke tokove. Istovremeno, Rusija je pojačala udare na plovila za koja tvrdi da su prevozila vojnu opremu namenjenu Ukrajini.

Ukrajina je 25. jula izvela napad na iranski brod u Kaspijskom moru, u kojem je poginuo jedan mornar.

Teheran je negirao da je plovilo prevozilo vojni teret i najavio odgovor. Kijev je u početku odbacio pretnje Irana kao "neosnovane", ali je kasnije saopštio da nije imao nameru da gađa civilni brod i da želi da izbegne eskalaciju sa Iranom.

(RT Balkan)

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