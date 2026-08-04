OD 2022. godine u Ukrajini je izgubljeno, ili ukradeno, 780.465 komada oružja, ukljuujući 149.000 u prvih pet meseci ove godine. Većina je "nestala" u oblastima Nikolajeva, Kijeva i Donjecka, a pojavila se u "obnovi arsenala" mafije Koza nostre.

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- Znamo za interesovanje mafije za sofisticiranije oružje kakvo se pojavilo na crnom tržištu, a nestalo je tokom rata u Ukrajini. Imamo naznake kupovine i dronova za lansiranje eksploziva, što je oružje od kog nismo spremni da se branimo - upozorio je tužilac iz Palerma Mauricio de Lučija, pred Komisijom za borbu protiv mafije.

Pre dve nedelje u Palermu su uhapšene 22 osobe optužene da su deo "bande kalašnjikov", nazvane tako po automatskim puškama koje su koristili za iznudu. Istraga je otkrila da je zastrašivanje naredio, i to iz zatvora, Salvatore Verga, koristeći mobilni telefon, pošto je prethodno uspeo da prokrijumčari puške, kupljene u Pulji, od posrednika koji su ih slali "sa prostora bivše Jugoslavije u Palermo".

Iz Evrope stiže bez traga Spisak serijskih brojeva evropskih isporuka oružja Kijevu nikada nije sastavljen. U dokumentu Saveta EU iz februara 2025. godine, pod stavkom "Prepreke" prva tačka govori o poverljivosti izvoza u Ukrajinu, a druga o "političkom interesu", jer države ne žele da otkriju šta su poslale Kijevu.

Prema onom što je italijanski list "Il fato kotidijano" saznao, Verga je pokušavao da kupi i dron za lansiranje mina. Posao je bio u toku kada su ga prekinuli istražitelji, koji sada utvrđuju ko je i zbog čega tražio od Verge da pronađe to oružje.

Slučaj koji takođe istražuje Nacionalno tužilaštvo za borbu protiv mafije dokazuje pretpostavke Evropola i Evrodžasta još iz 2022. godine, da mafije koriste crno tržište oružja stvoreno ratom u Ukrajini. U toj zemlji su, samo između marta i maja, najmanje tri bezbednosne operacije dovele do hapšenja bivšeg i sadašnjeg vojnog osoblja optuženog za pokušaj prodaje municije, mina, pušaka i bacača zaplenjenih na frontu.

Ukrajinski centar za suzbijanje dezinformacija klasifiovao je narativ o preprodaji zapadnog oružja na crnom tržištu kao izmišljen, a Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala nije zabeležila nijedan "verifikovani slučaj trgovine".