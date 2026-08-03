BELORUSIJA GOMILA TRUPE BLIZU GRANICE SA UKRAJINOM: Lukašenko izdao hitno naređenje
BELORUSIJA je počela da formira novu desantno jurišnu brigadu u južnoj Gomeljskoj oblasti, približno 40 kilometara od granice sa Ukrajinom.
Kako prenosi ZN, pukovnik Aleksandar Iljukevič objavio je formiranje 37. samostalne desantno jurišne brigade tokom gostovanja na državnom kanalu VoenTV, navodeći da je jedinica trenutno u procesu aktivnog strukturnog proširenja.
„Već smo počeli da formiramo vojne jedinice. Jedan bataljon je formiran, oficiri su regrutovani, a ljudstvo je pozvano“, rekao je Iljukevič.
„Ove godine formiramo još jedan bataljon, zajedno sa jedinicama borbene podrške, artiljerijskim, protivvazduhoplovnim i izviđačkim jedinicama“, dodao je.
Nova brigada jača južni bok Belorusije
Raspoređivanje 37. brigade u Gomeljskoj oblasti navodno ima za cilj jačanje južnog boka Belorusije, područja koje su vojni zvaničnici u Minsku više puta opisivali kao jednu od glavnih bezbednosnih briga.
Nova jedinica pridružuje se postojećim beloruskim vazdušno desantnim snagama, koje trenutno čine tri samostalne desantno jurišne brigade, 103. u Vitebsku, 38. u Brestu i 5. u Marjinoj Gorki, u blizini prestonice Minska.
Formiranje nove brigade usledilo je posle višenedeljnog pojačanog vojnog pozicioniranja Minska duž granice sa Ukrajinom.
Početkom jula, Državna granična služba Ukrajine saopštila je da Belorusija aktivno razvija novu vojnu infrastrukturu u blizini granice, pre svega poligone i logističke centre, iako u tom trenutku nije bilo uočeno značajnije grupisanje trupa.
Lukašenko govorio o „manjku ljudstva“ i izdao naredbu
Kasnije tokom meseca, beloruski lider Aleksandar Lukašenko govorio je o navodnom „manjku ljudstva“ u oružanim snagama i naložio ministru odbrane Viktoru Hrenjinu da zvaničnike koji ne ostvaruju rezultate i radnike u poljoprivredi pošalje da čuvaju južnu granicu.
„Svako ko ne izvršava naređenja treba da bude poslat u vojsku. Neka tamo služe. Mogu da sede u šumi. I tamo im je potrebno ljudstvo“, rekao je Lukašenko tokom julske telefonske konferencije posvećene žetvenoj kampanji 2026. godine.
„Svi koji ne znaju da rade, u vojsku i na južnu granicu“, dodao je.
Uprkos tome što više puta tvrdi da Ukrajina predstavlja bezbednosnu pretnju, Lukašenko ističe da Minsk nema nameru da uđe u rat.
Međutim, ukrajinski obaveštajni zvaničnici i dalje tvrde da Moskva aktivno pritiska Belorusiju da poveća svoje vojno angažovanje i dodatno razvuče ukrajinske odbrambene resurse.
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