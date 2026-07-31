RAKETNI PAKAO NA BLISKOM ISTOKU: SAD zasule Iran žestokim udarima, Teheran uzvratio, Jordan obarao projektile, požari izbili u Egiptu

JORDANSKA va­zdu­ho­plov­na od­bra­na obo­ri­la je ju­če pet ra­ke­ta lan­si­ra­nih iz Ira­na, ja­vi­la je jor­dan­ska dr­žav­na no­vin­ska agen­ci­ja Pe­tra.

Foto: AI generated

To se de­si­lo sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti po­sle ob­ja­ve ame­rič­ke voj­ske da je okon­ča­la „jak ta­las uda­ra na Iran”, kao od­go­vor na ra­ni­ji iran­ski ra­ket­ni na­pad na ame­rič­ku ba­zu u Jor­da­nu, ob­ja­šnja­va AP.

Ame­rič­ka Cen­tral­na ko­man­da (Cent­kom) sa­op­šti­la je ju­če uju­tru da su to­kom vi­še od dva sa­ta SAD ga­đa­le „de­se­ti­ne” ci­lje­va ko­ji pri­pa­da­ju iran­skoj Re­vo­lu­ci­o­nar­noj gar­di, uklju­ču­ju­ći voj­ne ko­mand­ne cen­tre, kao i objek­te za ra­ke­te i dro­no­ve, pri­o­bal­ni nad­zor i od­bram­be­ne lo­ka­ci­je.

Iran­ski dr­žav­ni me­di­ji ja­vi­li su da je dvo­je lju­di po­vre­đe­no u na­pa­di­ma na ostr­vu Kešm u Or­mu­skom mo­re­u­zu i da su pri­ja­vlje­ne eks­plo­zi­je u pro­vin­ci­ji Ku­ze­stan na se­ve­ro­za­pa­du, pre­no­si Be­ta.

Voj­ska Ku­vaj­ta sa­op­šti­la je ju­če da je u iran­skom uda­ru na zgra­du ki­ne­ske fir­me na se­ve­ru te ze­mlje po­gi­nuo je­dan rad­nik, ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je jor­dan­ska pro­tiv­va­zdu­ho­plov­na od­bra­na obo­ri­la pet ra­ke­ta lan­si­ra­nih iz Ira­na. U na­pa­du je ošte­će­na zgra­da ki­ne­ske kom­pa­ni­je.

Cent­kom sa­op­šta­va da je to­kom pret­pro­šle no­ći „uspe­šno iz­vr­šen sna­žan ta­las uda­ra na Iran”, kao od­go­vor na pret­hod­ne iran­ske „po­ku­ša­je ra­ket­nih na­pa­da na ame­rič­ke sna­ge”.

- Po­go­đe­ne su de­se­ti­ne ci­lje­va Re­vo­lu­ci­o­nar­ne gar­de u Ira­nu, uklju­ču­ju­ći voj­ne ko­mand­ne cen­tre, ra­ket­nu i in­fra­struk­tu­ru bes­pi­lot­nih le­te­li­ca, lo­ka­ci­je za obal­ski nad­zor i od­bra­nu, kao i po­mor­ske ka­pa­ci­te­te - na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

Foto: Printskrin/Jujtub/FRANCE 24 English

Na­pa­di dro­no­va su iza­zva­li po­ža­re na dva bro­da u egi­pat­skoj lu­ci Da­mi­je­ta, ja­vi­la je bri­tan­ska fir­ma za po­mor­sku bez­bed­nost „Am­brej”. Ni­je za­sad ja­sno ko je od­go­vo­ran za te uda­re na ame­rič­ki plov­ni obje­kat za skla­di­šte­nje i tan­ker ko­ji je grč­ko vla­sni­štvo. Ni­je pri­ja­vlje­no da je bi­lo po­vre­đe­nih.

Egi­pat, ko­ji je bli­zak sa­ve­znik SAD i re­gi­o­nal­ni po­sred­nik sko­ro je je­di­na ze­mlja na Bli­skom is­to­ku ko­ja je do sa­da bi­la po­šte­đe­na di­rekt­ne voj­ne ak­ci­je to­kom ra­ta. Udar Ira­na ili nje­go­vih sa­ve­zni­ka, ako bu­de po­tvr­đen, ozna­čio bi zna­čaj­no pro­ši­re­nje su­ko­ba.

Sa­u­dij­ski mi­ni­star od­bra­ne Ka­lid bin Sal­man se sa­stao sa ame­rič­kim pred­sed­ni­kom Do­nal­dom Tram­pom i pot­pred­sed­ni­kom Džej-Di Ven­som, re­kla su dva iz­vo­ra upo­zna­ta sa tim pi­ta­njem.

Oni su re­kli da je sa­u­dij­ska od­lu­ka o pri­dru­ži­va­nju ame­rič­kim na­pa­di­ma na irač­ku mi­li­ci­ju tre­ba­lo da po­ša­lje po­ru­ku Ira­nu da ne­će tr­pe­ti da ta ze­mlja ili nje­ni sa­ve­zni­ci ci­lja­ju sa­u­dij­sku naft­nu in­du­stri­ju i dru­ge kri­tič­ne in­fra­struk­tur­ne objek­te.

Mi­ni­star od­bra­ne re­kao je Tram­pu i Ven­su da Sa­u­dij­ci že­le da vi­de de­e­ska­la­ci­ju ra­ta i vra­ća­nje Va­šing­to­na i Te­he­ra­na pre­go­vo­ri­ma.

Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

Tan­ker za teč­ni pri­rod­ni gas „El Ariš”, ko­jim upra­vlja kom­pa­ni­ja „Ka­tar ener­dži” na­pu­stio je pro­te­kle no­ći Or­mu­ski mo­re­uz, kao pr­vi brod iz te ze­mlje ko­ji je na po­da­ci­ma o pra­će­nju bro­do­va re­gi­stro­van da je na­pu­stio mo­re­uz od 11. ju­la, po­ka­zu­ju po­da­ci ana­li­tič­kih fir­mi.

U me­đu­vre­me­nu, tan­ker „El Ariš”, ko­ji je uto­va­rio te­ret na ka­tar­skom ter­mi­na­lu Ras La­fan još po­čet­kom ju­la, bez­bed­no je is­plo­vio je iz Or­mu­skog mo­re­u­za i pla­vi ka lu­ci Ka­sim u Pa­ki­sta­nu.

Kroz Or­mu­ski mo­re­uz pre­kju­če je pro­šlo 12 ko­mer­ci­jal­nih bro­do­va, sa šest ula­za­ka i šest iz­la­za­ka, pre­no­si Tan­jug, dok je 19 bro­do­va pro­šlo kroz mo­re­uz Bab el Man­deb iz­me­đu Cr­ve­nog mo­ra i Aden­skog za­li­va, što je ma­nje u od­no­su na tran­zit od po­čet­ka ne­de­lje.

Foto: Tanjug/AP

Plo­vid­ba kroz ove te­sna­ce je opa­sna zbog dej­sta­va u tim pod­ruč­ji­ma, Ira­na u Or­mu­zu i nji­ho­vih sa­ve­zni­ka Hu­ta u Bab el Man­de­bu.

(Politika onlajn)

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