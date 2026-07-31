RAKETNI PAKAO NA BLISKOM ISTOKU: SAD zasule Iran žestokim udarima, Teheran uzvratio, Jordan obarao projektile, požari izbili u Egiptu
JORDANSKA vazduhoplovna odbrana oborila je juče pet raketa lansiranih iz Irana, javila je jordanska državna novinska agencija Petra.
To se desilo samo nekoliko sati posle objave američke vojske da je okončala „jak talas udara na Iran”, kao odgovor na raniji iranski raketni napad na američku bazu u Jordanu, objašnjava AP.
Američka Centralna komanda (Centkom) saopštila je juče ujutru da su tokom više od dva sata SAD gađale „desetine” ciljeva koji pripadaju iranskoj Revolucionarnoj gardi, uključujući vojne komandne centre, kao i objekte za rakete i dronove, priobalni nadzor i odbrambene lokacije.
Iranski državni mediji javili su da je dvoje ljudi povređeno u napadima na ostrvu Kešm u Ormuskom moreuzu i da su prijavljene eksplozije u provinciji Kuzestan na severozapadu, prenosi Beta.
Vojska Kuvajta saopštila je juče da je u iranskom udaru na zgradu kineske firme na severu te zemlje poginuo jedan radnik, nekoliko sati nakon što je jordanska protivvazduhoplovna odbrana oborila pet raketa lansiranih iz Irana. U napadu je oštećena zgrada kineske kompanije.
Centkom saopštava da je tokom pretprošle noći „uspešno izvršen snažan talas udara na Iran”, kao odgovor na prethodne iranske „pokušaje raketnih napada na američke snage”.
- Pogođene su desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu, uključujući vojne komandne centre, raketnu i infrastrukturu bespilotnih letelica, lokacije za obalski nadzor i odbranu, kao i pomorske kapacitete - navodi se u saopštenju.
Napadi dronova su izazvali požare na dva broda u egipatskoj luci Damijeta, javila je britanska firma za pomorsku bezbednost „Ambrej”. Nije zasad jasno ko je odgovoran za te udare na američki plovni objekat za skladištenje i tanker koji je grčko vlasništvo. Nije prijavljeno da je bilo povređenih.
Egipat, koji je blizak saveznik SAD i regionalni posrednik skoro je jedina zemlja na Bliskom istoku koja je do sada bila pošteđena direktne vojne akcije tokom rata. Udar Irana ili njegovih saveznika, ako bude potvrđen, označio bi značajno proširenje sukoba.
Saudijski ministar odbrane Kalid bin Salman se sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i potpredsednikom Džej-Di Vensom, rekla su dva izvora upoznata sa tim pitanjem.
Oni su rekli da je saudijska odluka o pridruživanju američkim napadima na iračku miliciju trebalo da pošalje poruku Iranu da neće trpeti da ta zemlja ili njeni saveznici ciljaju saudijsku naftnu industriju i druge kritične infrastrukturne objekte.
Ministar odbrane rekao je Trampu i Vensu da Saudijci žele da vide deeskalaciju rata i vraćanje Vašingtona i Teherana pregovorima.
Tanker za tečni prirodni gas „El Ariš”, kojim upravlja kompanija „Katar enerdži” napustio je protekle noći Ormuski moreuz, kao prvi brod iz te zemlje koji je na podacima o praćenju brodova registrovan da je napustio moreuz od 11. jula, pokazuju podaci analitičkih firmi.
U međuvremenu, tanker „El Ariš”, koji je utovario teret na katarskom terminalu Ras Lafan još početkom jula, bezbedno je isplovio je iz Ormuskog moreuza i plavi ka luci Kasim u Pakistanu.
Kroz Ormuski moreuz prekjuče je prošlo 12 komercijalnih brodova, sa šest ulazaka i šest izlazaka, prenosi Tanjug, dok je 19 brodova prošlo kroz moreuz Bab el Mandeb između Crvenog mora i Adenskog zaliva, što je manje u odnosu na tranzit od početka nedelje.
Plovidba kroz ove tesnace je opasna zbog dejstava u tim područjima, Irana u Ormuzu i njihovih saveznika Huta u Bab el Mandebu.
(Politika onlajn)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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