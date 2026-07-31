Svet

RAKETNI PAKAO NA BLISKOM ISTOKU: SAD zasule Iran žestokim udarima, Teheran uzvratio, Jordan obarao projektile, požari izbili u Egiptu

P. Đurđević

31. 07. 2026. u 07:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JORDANSKA va­zdu­ho­plov­na od­bra­na obo­ri­la je ju­če pet ra­ke­ta lan­si­ra­nih iz Ira­na, ja­vi­la je jor­dan­ska dr­žav­na no­vin­ska agen­ci­ja Pe­tra.

РАКЕТНИ ПАКАО НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: САД засуле Иран жестоким ударима, Техеран узвратио, Јордан обарао пројектиле, пожари избили у Египту

Foto: AI generated

To se de­si­lo sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti po­sle ob­ja­ve ame­rič­ke voj­ske da je okon­ča­la „jak ta­las uda­ra na Iran”, kao od­go­vor na ra­ni­ji iran­ski ra­ket­ni na­pad na ame­rič­ku ba­zu u Jor­da­nu, ob­ja­šnja­va AP.

Ame­rič­ka Cen­tral­na ko­man­da (Cent­kom) sa­op­šti­la je ju­če uju­tru da su to­kom vi­še od dva sa­ta SAD ga­đa­le „de­se­ti­ne” ci­lje­va ko­ji pri­pa­da­ju iran­skoj Re­vo­lu­ci­o­nar­noj gar­di, uklju­ču­ju­ći voj­ne ko­mand­ne cen­tre, kao i objek­te za ra­ke­te i dro­no­ve, pri­o­bal­ni nad­zor i od­bram­be­ne lo­ka­ci­je.

Iran­ski dr­žav­ni me­di­ji ja­vi­li su da je dvo­je lju­di po­vre­đe­no u na­pa­di­ma na ostr­vu Kešm u Or­mu­skom mo­re­u­zu i da su pri­ja­vlje­ne eks­plo­zi­je u pro­vin­ci­ji Ku­ze­stan na se­ve­ro­za­pa­du, pre­no­si Be­ta.

Voj­ska Ku­vaj­ta sa­op­šti­la je ju­če da je u iran­skom uda­ru na zgra­du ki­ne­ske fir­me na se­ve­ru te ze­mlje po­gi­nuo je­dan rad­nik, ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je jor­dan­ska pro­tiv­va­zdu­ho­plov­na od­bra­na obo­ri­la pet ra­ke­ta lan­si­ra­nih iz Ira­na. U na­pa­du je ošte­će­na zgra­da ki­ne­ske kom­pa­ni­je.

Cent­kom sa­op­šta­va da je to­kom pret­pro­šle no­ći „uspe­šno iz­vr­šen sna­žan ta­las uda­ra na Iran”, kao od­go­vor na pret­hod­ne iran­ske „po­ku­ša­je ra­ket­nih na­pa­da na ame­rič­ke sna­ge”.

- Po­go­đe­ne su de­se­ti­ne ci­lje­va Re­vo­lu­ci­o­nar­ne gar­de u Ira­nu, uklju­ču­ju­ći voj­ne ko­mand­ne cen­tre, ra­ket­nu i in­fra­struk­tu­ru bes­pi­lot­nih le­te­li­ca, lo­ka­ci­je za obal­ski nad­zor i od­bra­nu, kao i po­mor­ske ka­pa­ci­te­te - na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

Foto: Printskrin/Jujtub/FRANCE 24 English

Na­pa­di dro­no­va su iza­zva­li po­ža­re na dva bro­da u egi­pat­skoj lu­ci Da­mi­je­ta, ja­vi­la je bri­tan­ska fir­ma za po­mor­sku bez­bed­nost „Am­brej”. Ni­je za­sad ja­sno ko je od­go­vo­ran za te uda­re na ame­rič­ki plov­ni obje­kat za skla­di­šte­nje i tan­ker ko­ji je grč­ko vla­sni­štvo. Ni­je pri­ja­vlje­no da je bi­lo po­vre­đe­nih.

Egi­pat, ko­ji je bli­zak sa­ve­znik SAD i re­gi­o­nal­ni po­sred­nik sko­ro je je­di­na ze­mlja na Bli­skom is­to­ku ko­ja je do sa­da bi­la po­šte­đe­na di­rekt­ne voj­ne ak­ci­je to­kom ra­ta. Udar Ira­na ili nje­go­vih sa­ve­zni­ka, ako bu­de po­tvr­đen, ozna­čio bi zna­čaj­no pro­ši­re­nje su­ko­ba.

Sa­u­dij­ski mi­ni­star od­bra­ne Ka­lid bin Sal­man se sa­stao sa ame­rič­kim pred­sed­ni­kom Do­nal­dom Tram­pom i pot­pred­sed­ni­kom Džej-Di Ven­som, re­kla su dva iz­vo­ra upo­zna­ta sa tim pi­ta­njem.

Oni su re­kli da je sa­u­dij­ska od­lu­ka o pri­dru­ži­va­nju ame­rič­kim na­pa­di­ma na irač­ku mi­li­ci­ju tre­ba­lo da po­ša­lje po­ru­ku Ira­nu da ne­će tr­pe­ti da ta ze­mlja ili nje­ni sa­ve­zni­ci ci­lja­ju sa­u­dij­sku naft­nu in­du­stri­ju i dru­ge kri­tič­ne in­fra­struk­tur­ne objek­te.

Mi­ni­star od­bra­ne re­kao je Tram­pu i Ven­su da Sa­u­dij­ci že­le da vi­de de­e­ska­la­ci­ju ra­ta i vra­ća­nje Va­šing­to­na i Te­he­ra­na pre­go­vo­ri­ma.

Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

Tan­ker za teč­ni pri­rod­ni gas „El Ariš”, ko­jim upra­vlja kom­pa­ni­ja „Ka­tar ener­dži” na­pu­stio je pro­te­kle no­ći Or­mu­ski mo­re­uz, kao pr­vi brod iz te ze­mlje ko­ji je na po­da­ci­ma o pra­će­nju bro­do­va re­gi­stro­van da je na­pu­stio mo­re­uz od 11. ju­la, po­ka­zu­ju po­da­ci ana­li­tič­kih fir­mi.

U me­đu­vre­me­nu, tan­ker „El Ariš”, ko­ji je uto­va­rio te­ret na ka­tar­skom ter­mi­na­lu Ras La­fan još po­čet­kom ju­la, bez­bed­no je is­plo­vio je iz Or­mu­skog mo­re­u­za i pla­vi ka lu­ci Ka­sim u Pa­ki­sta­nu.

Kroz Or­mu­ski mo­re­uz pre­kju­če je pro­šlo 12 ko­mer­ci­jal­nih bro­do­va, sa šest ula­za­ka i šest iz­la­za­ka, pre­no­si Tan­jug, dok je 19 bro­do­va pro­šlo kroz mo­re­uz Bab el Man­deb iz­me­đu Cr­ve­nog mo­ra i Aden­skog za­li­va, što je ma­nje u od­no­su na tran­zit od po­čet­ka ne­de­lje.

Foto: Tanjug/AP

Plo­vid­ba kroz ove te­sna­ce je opa­sna zbog dej­sta­va u tim pod­ruč­ji­ma, Ira­na u Or­mu­zu i nji­ho­vih sa­ve­zni­ka Hu­ta u Bab el Man­de­bu.

Khaled ZIAD / AFP / Profimedia

(Politika onlajn)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet uz UFC Fight Night: Decenija verovanja u srpski MMA krunisana spektaklom

Meridianbet uz UFC Fight Night: Decenija verovanja u srpski MMA krunisana spektaklom