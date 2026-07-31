TRIPUT VIŠE RAZVODA I U "ZLATNOM DOBU": NOvi trendovi u bračnim zajednicama u tradicionalnoj katoličkoj Italiji

U Italiji jedan od pet razvoda uključuje osobe starije od 50 godina. Broj razvoda osoba u zrelom dobu, u poslednjih deset godina se utrostručio. Tome doprinose veća ekonomska nezavisnost žena, duži životni vek, veća očekivanja od zajedničkog života.

Foto: Ilustracija Tošo Borković

Danas mnoge žene u tom dobu imaju već ostvarenu karijeru, ili penziju koja im omogućuje da ne ostanu u braku u kom nisu srećne. Drugi motiv, pokazuje istraživanje, jeste i "prazno gnezdo", odnosno odlazak dece svojim putem, a roditeljstvo je bilo jedina veza koja je održavala godinama brak.

Razvod su nekada tražili muškarci koji su našli mlađu ženu, ali sada su to žene umorne od veza koje ih ne zadovoljavaju. U Italiji postoji izreka: "Bolje sam nego u lošem društvu".

Taj trend je započeo između 2015. i 2021. godine, čak su i razvodi među starijima od 60 godina povećani za 40 odsto. Živeti što duže znači i uživati u penziji, a u lošem braku s konfliktima partneri osećaju da to ne bi mogli. Danas se razvod u katoličkoj Italiji ne smatra, kao nekada, društvenim promašajem, čak ni u poodmaklom dobu. Ideja "živi se samo jednom" i sa 60 se može započeti novo poglavlje u životu.

Statistika je najbolji pokazatelj da taj trend nije karakterističan samo za Italiju. U EU poslednji podaci pokazuju da se jedan od četiri razvoda odnosi na parove iznad 50 godina, dok je broj onih iznad 60 čak utrostručen. Tako je zakletva na venčanju "zauvek" počela uveliko da znači "sve dok...".