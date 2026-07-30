Svet

NOVA SILA U POVOJU ULAZI U RAT NA BLISKOM ISTOKU? Dobri i sa Iranom i SAD-om, ali im podmukli napad pomutio račune

Симеуновић А. Милош

30. 07. 2026. u 20:53

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NAPAD na egipatsku luku u blizini Sueckog kanala pokazao je koliko je ovaj važan plovni put ranjiv i ukazao na to da bi širenje sukoba na Bliskom istoku moglo dodatno da poremeti globalnu trgovinu, ocenili su analitičari.

НОВА СИЛА У ПОВОЈУ УЛАЗИ У РАТ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ? Добри и са Ираном и САД-ом, али им подмукли напад помутио рачуне

Foto: MO Rusije

U napadu koji je izveden u sredu u luci Damijeta zapalila su se dva broda, uključujući tanker za skladištenje gasa u američkom vlasništvu. Egipatske vlasti su u četvrtak saopštile da je napad, prema prvim procenama, izveden bespilotnom letelicom, preneo je Njujork tajms. 

Incident, prema dostupnim informacijama, nije poremetio saobraćaj kroz Suecki kanal, koji se nalazi jugoistočno od mediteranske luke.

Bliski istok se u četvrtak našao na ivici šireg rata nakon što su Iran i Sjedinjene Američke Države ponovo rasplamsali međusobna neprijateljstva, dok su sukobi na drugim frontovima dodatno eskalirali, uz opasnost da u njih bude uvučen veći broj država.

Po prvi put od početka rata u februaru, egipatske vlasti su saopštile da je neidentifikovana bespilotna letelica izazvala eksploziju u mediteranskoj luci Damijeta dan ranije.

Istovremeno, Saudijska Arabija je prvi put zvanično priznala direktno učešće u sukobu, nakon što je u sredu, zajedno sa američkim snagama, izvela napade na milicije koje podržava Iran u Iraku.

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