RAMPA OD TRAMPA ZA MAKRONA: Diplomatski skandal na pomolu, Vašington sprema neviđeni udarac Parizu

SJEDINjENE Američke Države razmatraju odlaganje, ili čak blokiranje, imenovanja sledećeg francuskog ambasadora u Vašingtonu, što je potez bez presedana koji preti da produbi jaz između dva dugogodišnja saveznika, navode četiri izvora upoznata sa situacijom.

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Iako izvori navode da konačna odluka još nije doneta, dvojica su potvrdila da je francuska kritika, izrečena putem objave na društvenim mrežama misije Francuske pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, izazvala istinski bes među nekim visokim zvaničnicima u administraciji predsednika Donalda Trampa, prenosi Rojters.

"Sjedinjene Države su veoma razočarane neodgovornom retorikom Francuske, koja pokazuje nepoštovanje", rekao je zvaničnik Stejt departmenta. "Mi na njihove komentare odgovaramo na prikladan način."

Eventualni potez Vašingtona da odloži ili odbije kandidata francuskog predsednika Emanuela Makrona bio bi krajnje neuobičajen i mogao bi da produbi razdor među saveznicima, koji su se nedavno sukobili oko carina i rata u Iranu.

Makron je podneo relevantnu dokumentaciju za Orelijena Leševalijea, bivšeg pomoćnika u Jelisejskoj palati koji je trenutno šef kabineta ministra spoljnih poslova Žan-Noela Baroa, da postane sledeći ambasador Francuske u Vašingtonu. Francuska se nadala da će on biti postavljen do septembra.

Međutim, proces je naišao na poteškoće nakon objave misije Francuske pri UN u Ženevi na platformi X. U objavi je kritikovan Vašington zbog pridruživanja Rusiji, Severnoj Koreji i još sedam zemalja u glasanju protiv predloga da se mandat Folkera Tirka, visokog komesara UN za ljudska prava, produži za još četiri godine.

"SAD su nekada bile svetionik ljudskih prava. Više ne", napisala je francuska misija. "Svet ih više ne sluša."

Pogoršanje odnosa

Odnosi između Francuske, dugogodišnjeg američkog saveznika, pogoršali su se tokom drugog Trampovog mandata. Iako Tramp i Makron redovno razgovaraju, to nije sprečilo američkog predsednika da cilja Francusku carinama, optužuje evropske vlade za suzbijanje desničarskih glasova i preti NATO saveznicima zbog izdvajanja za odbranu i Grenlanda.

Tenzije su dodatno porasle kada je američka delegacija napustila sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini dok se Francuska obraćala, optužujući svog saveznika za "neiskreno samopromovisanje".

Čak i pre najnovijeg spora, Vašington je bio iritiran javnim komentarima ministra Baroa o američkoj vladi, kako prenosi Rojters. Ranije ovog meseca, Baro je na platformi X pisao o programu Stejt departmenta koji je nudio finansiranje do tri miliona dolara grupama koje promovišu "civilizacijsko samopouzdanje" u Evropi.

Francuske zvaničnike je takođe iznervirao američki ambasador u Parizu, Čarls Kušner, koji je, prema mišljenju mnogih, simbol nove, drske vrste diplomata "Amerika na prvom mestu" koji izazivaju konsternaciju širom Evrope. Kušner, čiji je sin Džared oženjen Trampovom ćerkom Ivankom, dva puta se nije odazvao na pozive u Parizu nakon diplomatskih incidenata.

Kritike na račun Makronovog plana

Proces postavljanja ambasadora u Vašingtonu je pažljivo propisan. Pre nego što strana vlada može imenovati svog izaslanika, mora prvo obezbediti poverljivu saglasnost američke vlade, poznatu kao agrément. Vašington retko usporava ili javno odbija kandidate, a zabrinutosti se obično rešavaju privatno pre formalne odluke.

Kritičari tvrde da je talas nedavnih Makronovih nominacija i imenovanja na ključne funkcije deo napora da postavi lojaliste koji mogu osigurati njegovo nasleđe i zaštititi se od potencijalne pobede krajnje desnice na izborima sledeće godine.

U poslednjih nekoliko meseci, on je imenovao svog bivšeg šefa kabineta, Emanuela Mulena, za guvernera centralne banke Francuske, dok je Rišar Feran izabran da vodi Ustavni savet, a Ameli de Monšalen da vodi Revizorski sud. Svi su ključni Makronovi saveznici.