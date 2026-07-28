NEZAMISLIVA TRAGEDIJA: Otac ubio suprugu i šestoro dece, pa zapalio kuću i presudio sebi (FOTO)
MUŠKARAC iz američke savezne države Mičigen ubio je svoju suprugu i šestoro dece, a zatim, kako se sumnja, izvršio samoubistvo, nakon čega je zapalio porodičnu kuću, u stravičnom zločinu koji je potresao Sjedinjene Američke Države.
Beživotna tela Kristofera i Amande Karolkevič, kao i njihovo šestoro dece uzrasta od pet do petnaest godina, pronađena su u njihovoj porodičnoj kući u naselju Grand Hejven Taunšip, potvrdile su lokalne vlasti. Ova porodična drama ostavila je malu zajednicu u šoku i neverici.
Sve žrtve ubijene vatrenim oružjem
Kapetan kancelarije šerifa okruga Otava, Džejk Sparks, obratio se javnosti na konferenciji za novinare, iznoseći prve, mračne detalje istrage. On je potvrdio da su sve žrtve, uključujući i decu, usmrćene vatrenim oružjem.
"Istraga u ovom trenutku pokazuje da je reč o ubistvu i samoubistvu, pri čemu je požar podmetnut nakon ubistava", precizirao je Sparks, dodajući da timovi naporno rade na sklapanju svih delova ove jezive slagalice.
Prema prvim navodima iz kancelarije šerifa, postoje jasne indicije koje ukazuju na to da je požar namerno izazvan na više različitih mesta unutar kuće, i to nakon što je zločin već bio počinjen. Istražitelji i dalje rade na utvrđivanju svih okolnosti koje su prethodile tragediji.
Šerif okruga Erik Debur izdao je saopštenje u kojem je izrazio duboko žaljenje.
"Ovo je nezamisliva tragedija koju možda nikada nećemo u potpunosti razumeti", naveo je Debur.
Policijske i vatrogasne ekipe su na lice mesta stigle nakon hitne prijave komšija, koji su primetili da se iz porodične kuće širi gust, beli dim. Kapetan Sparks je po dolasku na teren opisao zatečenu situaciju kao "veoma složenu", pre nego što su otkriveni detalji masakra.
Porodica i kolege u šoku: "Reči ne mogu da opišu našu tugu"
Amanda Karolkevič bila je poznata i cenjena u svojoj zajednici. Radila je kao zamenska učiteljica u lokalnoj osnovnoj školi, a svi koji su je poznavali opisivali su je kao izuzetno brižnu i posvećenu osobu, koja je neizmerno volela kako svoju porodicu, tako i učenike sa kojima je radila.
Njena majka i očuh, Beki i Stiv Lovel, oglasili su se saopštenjem slomljenog srca.
"Cenili smo svaki trenutak koji smo proveli sa njom i njeno šestoro dece. Reči ne mogu da opišu našu tugu."
Koliko je Amanda bila posvećena svom poslu svedoči i objava lokalnog školskog okruga iz januara, u kojoj je pohvaljena njena predanost. Navedeno je da je Amanda "uvek činila više nego što se od nje očekivalo, posebno kada su učenici prolazili kroz težak period, pokazujući empatiju, strpljenje i brigu".
Mediji su se bavili i istorijom bračnog para. Amanda i Kris upoznali su se 2008. godine dok su radili u jednoj kompaniji za proizvodnju pića, a na večnu ljubav zavetovali su se u avgustu 2009. godine. Njihova priča delovala je kao ostvarenje američkog sna.
Prvo dete dobili su 2011. godine, a taj trenutak je Amanda tada na društvenim mrežama opisala kao "najlepši dan u mom životu (do sada)". Tokom narednih godina, porodica se širila - dobili su još dvojicu sinova, potom su usvojili dve devojčice, a kasnije dobili i još jednog biološkog sina, formirajući veliku i, naizgled, srećnu porodicu. Motiv koji stoji iza ovog monstruoznog čina za sada ostaje nepoznat.
Slomljeni članovi porodice i prijatelji opraštaju se od svojih najmilijih, tražeći odgovore. Amandina sestra, Moli Sesna, podelila je svoju bol:
"Sve je kao u magli. Molim vas, nastavite da se molite za nas dok pokušavamo da shvatimo šta se dogodilo. Naša srca su potpuno slomljena. Reč 'tragedija' nije dovoljna da opiše ovo."
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