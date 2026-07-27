"IMAMO VIŠE MUNICIJE NEGO ŠTO NAM TREBA!" Tramp žestoko zapretio Teheranu i objavio foto-montaže napada na Iran (FOTO)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbacio je tvrdnje da vojsci SAD ponestaje municije u sukobu sa Iranom, preneli su danas američki mediji.

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

- Imamo daleko više municije od bilo koga drugog na svetu i daleko više nego što nam je potrebno - izjavio je Tramp za "Volstrit džornal".

Tramp je objavio na svojoj platformi Truth Social veći broj slika kojima je želeo da uputi pretnje iranskoj energetskoj infrastrukturi.

Jedna od slika koju je Tramp podelio jeste fotografija generisana veštačkom inteligencijom na kojoj se vide ratni avioni koji bombarduju iransko naftno postrojenje, uz natpis "Napad na Harg" (Strike on Kharg), iransko ostrvo i glavno čvorište za izvoz iranske nafte.

Na više fotografija generisanih veštačkom inteligencijom Tramp drži američku zastavu na brodu koji izgleda kao iranski.

Objavio je i fotografiju sa natpisom "Zbogom, mašinska sobo" (Goodbye, Engine Room), na kojoj je prikazana eksplozija iranskog broda.