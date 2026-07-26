OPŠTI KARAMBOL NA AUTO-PUTU, POVREĐENO VIŠE OD 30 OSOBA: Kamperom uleteo u kolonu, veliki broj dece prebačen u bolnicu
UKUPNO 34 osobe, uključujući nekoliko dece, povređene su u sudaru više vozila na autoputu A9 u nemačkoj državi Tiringiji u subotu uveče.
Svi povređeni su zadobili lakše do umerene povrede i niko nije bio životno ugrožen, rekao je portparol policije.
Policija je saopštila da vozač kampera, koji je prevozio dvoje dece, nije primetio saobraćajnu gužvu i sudario se sa nekoliko vozila.
U lančanom sudaru je oštećeno devet vozila, uključujući dva minibusa u kojima se nalazilo 11 dece sa posebnim potrebama i osam negovatelja.
Autoput zatvoren više od pet sati
Autoput do Berlina bio je zatvoren oko pet i po sati dok su službe hitne pomoći pružale pomoć i uklanjale vozila sa mesta nesreće. Policija je procenila štetu na oko 350.000 evra.
Zaustavljanje saobraćaja izazvalo je raniji sudar u kome je učestvovala prevrnuta prikolica za konje, saopštila je policija.
Autoput je zatvoren u oba smera nakon nesreće.
(Indeks.hr)
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