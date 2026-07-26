Svet

OPŠTI KARAMBOL NA AUTO-PUTU, POVREĐENO VIŠE OD 30 OSOBA: Kamperom uleteo u kolonu, veliki broj dece prebačen u bolnicu

В.Н.

26. 07. 2026. u 08:43

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UKUPNO 34 osobe, uključujući nekoliko dece, povređene su u sudaru više vozila na autoputu A9 u nemačkoj državi Tiringiji u subotu uveče.

ОПШТИ КАРАМБОЛ НА АУТО-ПУТУ, ПОВРЕЂЕНО ВИШЕ ОД 30 ОСОБА: Кампером улетео у колону, велики број деце пребачен у болницу

Foto: Unsplash/ Daniel Bautz

Svi povređeni su zadobili lakše do umerene povrede i niko nije bio životno ugrožen, rekao je portparol policije.

Policija je saopštila da vozač kampera, koji je prevozio dvoje dece, nije primetio saobraćajnu gužvu i sudario se sa nekoliko vozila.

U lančanom sudaru je oštećeno devet vozila, uključujući dva minibusa u kojima se nalazilo 11 dece sa posebnim potrebama i osam negovatelja.

Autoput zatvoren više od pet sati

Autoput do Berlina bio je zatvoren oko pet i po sati dok su službe hitne pomoći pružale pomoć i uklanjale vozila sa mesta nesreće. Policija je procenila štetu na oko 350.000 evra.

Zaustavljanje saobraćaja izazvalo je raniji sudar u kome je učestvovala prevrnuta prikolica za konje, saopštila je policija.

Autoput je zatvoren u oba smera nakon nesreće.

(Indeks.hr)

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