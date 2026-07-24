DA LI SMO SPREMNI ZA TOTALNI SUKOB? Obnovljeni udari SAD i Irana, nazire se veliki rat

SAD i Iran razmenjuju redovne udare skoro dve nedelje nakon propasti krhkog sporazuma o prekidu vatre postignutog u proleće.

printsrin/gugl meps

Obe strane su se međusobno optuživale za kršenje Memoranduma o razumevanju (MoU) – sporazuma potpisanog prošlog meseca koji je trebalo da posluži kao putokaz za konačno rešenje.

Vašington i Teheran su se posebno sukobili oko sudbine Ormuskog moreuza – ključne rute za globalne isporuke nafte. Iran tvrdi da treba da definiše pravila za brodove koji prolaze kroz moreuz u skladu sa Memorandumom o razumevanju, dok SAD zahtevaju da Islamska Republika u potpunosti „ponovo otvori“ moreuz za međunarodnu plovidbu.

Nijedna strana od tada nije pokazala znake povlačenja, jer su se i Vašington i Teheran vratili eskalatornoj retorici, sa razmenom vatre koja se nastavlja svakodnevno.



KRŠENjE SPORAZUMA

Najnoviji izbijanje neprijateljstava između SAD i Irana počelo je 7. jula, kada je Vašington najavio novu rundu „moćnih udara“ usmerenih na Islamsku Republiku. SAD su saopštile da su udari usledili nakon iranskih napada na tri tankera u Ormuskom moreuzu. Iako Teheran nije zvanično prihvatio odgovornost za to, iranski mediji su izvestili da je jedan od brodova pogođen nakon što je „ignorisao ponovljena upozorenja“.

Teheran je takođe više puta izjavio da saobraćaj kroz strateški vodeni put treba da se odvija isključivo preko ruta koje je zvanično odredio Iran, dok je ono što je nazvao rutom koju podržavaju SAD duž omanske obale „nezakonitim“.

Nakon incidenata sa tankerima, Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su američke snage pogodile više od 80 meta u Iranu kao odgovor na „jasno kršenje primirja“.

Iransko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je taj potez kršenjem Memoranduma o razumevanju, a vojska Irana je obećala „odlučan odgovor“. Iranski mediji su potom izvestili da su Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) i vojska lansirali rakete i dronove na 85 „ključnih američkih vojnih objekata“ širom Bliskog istoka.



PRIMIRJE „JE ZAVRŠENO“

Ubrzo nakon početka udara, predsednik SAD Donald Tramp proglasio je aprilsko primirje sa Iranom „završenim“ i nazvao iransko rukovodstvo „ološom“. Dana 13. jula, rekao je Kongresu da je nastavio sa „ograničenim odbrambenim udarima“, dok je američka vojska izveštavala o svakodnevnim napadima na desetine iranskih ciljeva.

Bela kuća je navodno tvrdila da je taj potez dao Trampu novi 60-dnevni rok za nastavak operacija bez traženja saglasnosti Kongresa. Kasnije je zapretio da će proširiti napade na civilnu infrastrukturu, uključujući elektrane i mostove, ako Teheran odbije američke zahteve – pretnja koja je sprovedena u roku od nekoliko dana.

Tramp je takođe tvrdio da će SAD „preuzeti“ Ormuski moreuz i naplaćivati prolaz brodovima, proglasio se „metom broj jedan“ Teherana i zapretio da će „potpuno desetkovati“ Iran ako ga cilja.



Teheran je osudio „agresivne napade koje je izvršila američka teroristička vojska“ pod „lažnim izgovorom“, dok je Mohsen Rezaei, vojni savetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, obećao „strogu kaznu“ za udare.

Glavni pregovarač Mohamed Galibaf rekao je da će Vašington platiti cenu zbog nepoštovanja svojih obaveza iz Memoranduma o razumevanju. „Era jednostranih sporazuma je završena“, rekao je, dodajući da „realnost kuca na vrata“.

U saopštenju od 13. jula, IRGC je rekao da je „Ormuski moreuz naša teritorija“ i tvrdio da će ostati otvoren samo ako SAD okončaju svoje „ilegalne... vojne intervencije“ u tom području. Teheran je objavio zatvaranje moreuza kao odgovor na američke napade početkom jula; američka vojska je osporila tu tvrdnju, ali podaci o brodarstvu koje je citirao Rojters pokazali su da je tankerski saobraćaj pao na najniži nivo u poslednja dva meseca.

Visoki iranski obaveštajni zvaničnik rekao je za RT prošlog četvrtka da Teheran ima plan za „eskalaciju rata“ koji je „pun iznenađenja“, upozoravajući da će „čitav region platiti cenu“ ako SAD nastave da ciljaju iransku civilnu infrastrukturu kao deo svog „rata iscrpljivanja“.



CENA RATA

Pentagon je potvrdio da su najmanje četiri američka vojnika poginula od početka poslednje eskalacije početkom jula. Skoro 100 pripadnika vojske je povređeno, rekao je portparol američkog Ministarstva rata Šon Parnel, dodajući da je većina povreda bila lakša i da se 96% pogođenih vratilo na dužnost.

Njujork tajms je u ponedeljak objavio da Pentagon prikriva pravi obim američkih žrtava, navodeći da su desetine vojnika povređene u tri neprijavljena iranska napada na američke snage u Jordanu i da je oštećeno i nekoliko helikoptera.

U američkim napadima na Iran poginulo je najmanje 50 ljudi, a povređeno više od 500, objavila je agencija AP tokom vikenda. Obe strane su prijavile napade na vojne i infrastrukturne objekte, često objavljujući video snimke na mreži. IRGC je tvrdio da je više puta pogodio vojne baze u Jordanu i Kuvajtu, američki komandni centar za dronove i centar za veštačku inteligenciju i skladište dronova u Bahreinu, a takođe je naveo da je uništio lanser HIMARS i sistem protivvazdušne odbrane Patriot.

CENTKOM nije komentarisao iranske tvrdnje, već je izvestio o napadima na „desetine ciljeva na više lokacija“, uključujući iranske sisteme protivvazdušne odbrane, obalske radarske lokacije, raketne i dronske kapacitete i male čamce.

Iranski mediji su izvestili o američkim napadima na mostove u centralnom i južnom Iranu, kao i na aerodrom Iranšar i južni lučki grad. IRGC je naglasio da su napadi na mostove prouzrokovali civilne žrtve.

Neprijateljstva i de fakto zatvaranje Ormuskog moreuza od strane Irana takođe su podigli cene nafte naviše. Brent i WTI sirova nafta porasli su u utorak na petonedeljne maksimume od 91,34 i 85,03 (sada preko 100$) dolara po barelu, objavio je Rojters, što je više od 20% od 7. jula.



UN su više puta izrazile zabrinutost zbog najnovije eskalacije, pozivajući na novi diplomatski napor za rešavanje sukoba. Prošle nedelje, zamenik portparola UN Farhan Hak rekao je da je generalni sekretar Antonio Gutereš „posebno zabrinut zbog napada na civilnu infrastrukturu u Iranu i širom regiona“ i nazvao ih „neprihvatljivim“.

Pakistan, koji je bio posrednik u razgovorima između Vašingtona i Teherana pre eskalacije, takođe je pozvao „sve strane da pokažu uzdržanost i uzdrže se od akcija koje bi mogle dalje destabilizovati region“. Premijer Pakistana, Šehbaz Šarif, rekao je tokom sastanka sa iranskim ministrom unutrašnjih poslova Eskandarom Momenijem u utorak da je Islamabad i dalje snažno posvećen regionalnom miru i bezbednosti.



Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, u međuvremenu su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije u velikoj regionalnoj eskalaciji. Ova objava je data nakon što su snage lojalne vladi koju podržava Saudijska Arabija bombardovale međunarodni aerodrom u Sani u pokušaju da spreče sletanje iranskog aviona koji je prevozio delegaciju Hutija koja se vraćala iz Teherana.

Ovaj razvoj događaja izazvao je zabrinutost oko bezbednosti moreuza Bab el-Mandeb – još jednog ključnog plovnog puta koji povezuje Crveno more sa Indijskim okeanom.



ŠTA JE NAJNOVIJE?

Američka politika stalno širenja vojnih napada na Iran dovela je do pat pozicije, objavio je u ponedeljak Vašington post, pozivajući se na najnoviju obaveštajnu procenu. Izveštaj, koji je prvenstveno napisala CIA, navodi da bi Iran preživeo američku pomorsku blokadu mesecima i da je malo verovatno da će promeniti svoju pregovaračku poziciju zbog kontinuiranih američkih udara, objavio je list.

Vašington i Teheran rizikuju da ostanu „u neodređenom limbu između mira i rata“, upozorio je list. Takođe je odvojeno izvestio da SAD „planiraju širi rat“ uprkos nedostatku resursa za produženu kampanju.

U petak je Aksios objavio da je Vašington obavestio Izrael da šalje desetine dodatnih aviona za dopunu gorivom uoči mogućeg proširenja operacija protiv Irana. Said Golkar, stručnjak za iranske bezbednosne službe, rekao je za Volstrit žurnal da se eskalacija „brzo intenzivira i izmiče kontroli“, jer obe strane rizikuju da upadnu u „totalni rat“.

(rt.com)

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