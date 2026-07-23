Svet

PUCA PO ŠAVOVIMA U KIJEVU! Mirošnik tvrdi: Sprema se sukob Zelenskog i novog komandanta vojske oko milijardi

P. Đurđević

23. 07. 2026. u 12:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U UKRAJINI bi mogao da izbije sukob između novog glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Mihaila Drapatija i Vladimira Zelenskog oko pitanja korišćenja sredstava strane vojne pomoći, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

ПУЦА ПО ШАВОВИМА У КИЈЕВУ! Мирошник тврди: Спрема се сукоб Зеленског и новог команданта војске око милијарди

Jutjub printskrin

- Treba očekivati pokušaje nastavka projekata (Mihaila) Fjodorova u vezi sa povećanjem nabavke dronova i angažovanjem stranih plaćenika, što će najverovatnije biti blokirano od strane ljudi koje je postavio Zelenski. Ali na kraju će se sukobi upravo graditi oko pitanja korišćenja sredstava strane vojne podrške - dodao je Mirošnik.

On je istakao da bi Drapati mogao da počne da izražava nezadovoljstvo ukoliko Zelenski bude pokušavao da preusmeri sredstva na svoje koruptivne projekte u vojnoj sferi.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTP Junior kartica menja narativ porodičnog razgovora o novcu
Ekonomija

0 1

OTP Junior kartica menja narativ porodičnog razgovora o novcu

Ako ste roditelj tinejdžera, verovatno vam zvuči poznato: pitanja o novcu se svode na „daj mi", odgovor na „gde ti je nestalo", i tema se zatvara pre nego što je zapravo otvorena. Za sve više porodica u Srbiji, jedna neočekivano tiha promena pretvorila je razgovor o džeparcu u nešto drugo - u prvi zajednički razgovor o novcu koji tinejdžeri žele da vode.

13. 07. 2026. u 16:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTP Junior kartica menja narativ porodičnog razgovora o novcu

OTP Junior kartica menja narativ porodičnog razgovora o novcu