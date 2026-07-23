U UKRAJINI bi mogao da izbije sukob između novog glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Mihaila Drapatija i Vladimira Zelenskog oko pitanja korišćenja sredstava strane vojne pomoći, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

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- Treba očekivati pokušaje nastavka projekata (Mihaila) Fjodorova u vezi sa povećanjem nabavke dronova i angažovanjem stranih plaćenika, što će najverovatnije biti blokirano od strane ljudi koje je postavio Zelenski. Ali na kraju će se sukobi upravo graditi oko pitanja korišćenja sredstava strane vojne podrške - dodao je Mirošnik.

On je istakao da bi Drapati mogao da počne da izražava nezadovoljstvo ukoliko Zelenski bude pokušavao da preusmeri sredstva na svoje koruptivne projekte u vojnoj sferi.

(RT Balkan)

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