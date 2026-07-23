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CRNI DIM PREKRIO NEBO, VATRA NE PRESTAJE DA BESNI: Evakuisano 12.000 ljudi, ugroženo jedno od popularnijih letovališta (VIDEO)

Танјуг

23. 07. 2026. u 07:28

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ŠUMSKI požar koji je juče zahvatio područje u blizini Arkašonskog basena u francuskom departmanu Žironda proširio se na oko 2.000 hektara, i skoro 12.000 ljudi je evakuisano iz predostrožnosti, saopštila je prefektura.

ЦРНИ ДИМ ПРЕКРИО НЕБО, ВАТРА НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА БЕСНИ: Евакуисано 12.000 људи, угрожено једно од популарнијих летовалишта (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/ T_CAS videos

Vlasti su jutros naložile evakuaciju još oko 7.000 ljudi, a mera se odnosi na šest kampova i jedno stambeno naselje severno od Kap Ferea, popularne turističke destinacije tokom letnje sezone, preneo je Figaro.

Prefektura je sinoć saopštila da je najmanje 4.600 ljudi već bilo evakuisano iz domova i smeštajnih objekata u ugroženom području.

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