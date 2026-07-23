CRNI DIM PREKRIO NEBO, VATRA NE PRESTAJE DA BESNI: Evakuisano 12.000 ljudi, ugroženo jedno od popularnijih letovališta (VIDEO)

ŠUMSKI požar koji je juče zahvatio područje u blizini Arkašonskog basena u francuskom departmanu Žironda proširio se na oko 2.000 hektara, i skoro 12.000 ljudi je evakuisano iz predostrožnosti, saopštila je prefektura.

Foto: Printskrin/Iks/ T_CAS videos

Vlasti su jutros naložile evakuaciju još oko 7.000 ljudi, a mera se odnosi na šest kampova i jedno stambeno naselje severno od Kap Ferea, popularne turističke destinacije tokom letnje sezone, preneo je Figaro.

Prefektura je sinoć saopštila da je najmanje 4.600 ljudi već bilo evakuisano iz domova i smeštajnih objekata u ugroženom području.

The wildfire in Saumos, Gironde, France, is actively spreading and remains out of control, according to the latest reports this afternoon, July 22, 2026. It started around midday, around 12:00 local time, in a pine forest in the Médoc, near Saumos and close to Le Porge, about 15… pic.twitter.com/YsVUdt5gkC — T_CAS videos (@tecas2000) July 22, 2026

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