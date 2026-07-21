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STRAVIČNI PRIZORI ŠIROM ZEMLJE POSLE SNAŽNOG NEVREMENA: Preko 100.000 ljudi odsečeno "od sveta", ima i mrtvih (VIDEO)

Танјуг

21. 07. 2026. u 07:46

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BROJ poginulih u snažnom nevremenu koje je pogodilo severne, centralne i južne delove Čilea porastao je na 10, dok je više od 2.400 ljudi pogođeno posledicama nepogode, a više od 104.000 ostalo je odsečeno zbog poplava i odrona, saopštila je Nacionalna služba za prevenciju i odgovor na katastrofe.

СТРАВИЧНИ ПРИЗОРИ ШИРОМ ЗЕМЉЕ ПОСЛЕ СНАЖНОГ НЕВРЕМЕНА: Преко 100.000 људи одсечено од света, има и мртвих (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/ Al Jazeera English/Instagram gmanews

Prema najnovijem bilansu, u nevremenu je povređeno 17 osoba, 2.422 su direktno pogođene posledicama elementarne nepogode, dok je 1.168 ljudi smešteno u privremena prihvatilišta, uglavnom u regionima Atakama, Kokimbo i u Metropolitanskoj oblasti oko Santjaga.

Vlasti su navele da se četiri osobe i dalje vode kao nestale, dve u regionu Kokimbo i dve u regionu Atakama.

Nevreme je uništilo 76 kuća, teško oštetilo 2.121 objekat, dok je gotovo 17.000 domova pretrpelo manja oštećenja.

Još 888 objekata je u procesu procene, prenosi portal La Tercera.

Zbog opasnosti od izlivanja reka i klizišta nastavljene su preventivne evakuacije stanovništva, a od početka vanredne situacije poslato je ukupno 124 upozorenja putem nacionalnog sistema za hitno obaveštavanje.

Vlada je zbog nastavka obilnih padavina i nepovoljnih vremenskih prognoza obustavila nastavu u pojedinim regionima, uključujući ceo region Kokimbo i provinciju Uasko u regionu Atakama, dok su dodatne obustave nastave uvedene i u pojedinim opštinama regiona Valparaiso i Metropolitanske oblasti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Istovremeno, čileanska Direkcija za meteorologiju zadržala je na snazi upozorenja zbog obilnih padavina i grmljavinskih oluja, dok je nadležni regulator za električnu energiju i goriva saopštio da je oko 138.000 korisnika ostalo bez snabdevanja strujom između regiona Atakama i Araukanija.

Nadležne službe nastavljaju spasilačke operacije, uključujući vazdušne medicinske evakuacije u teško dostupnim područjima, a telekomunikacione kompanije rasporedile su mobilne bazne stanice radi uspostavljanja komunikacija u najteže pogođenim oblastima.

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21. 07. 2026. u 07:06 >> 07:06

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