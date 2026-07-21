Svet

NOVI UDAR NA IRAN, SVE ZBOG NAFTE: Na meti komandni centri i lanseri raketa, vojska objavila detalje

Танјуг

21. 07. 2026. u 07:28

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CENTRALNA komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila je da je kasno sinoć završila najnoviju rundu udara na ciljeve u Iranu.

НОВИ УДАР НА ИРАН, СВЕ ЗБОГ НАФТЕ: На мети командни центри и лансери ракета, војска објавила детаље

Foto: Tanjug/Iranian state television via AP

- Centralna komanda SAD (CENTCOM) završila je još jednu rundu udara na Iran u 21 čas po istočnom vremenu, (3 časa po srednjoevropskom vremenu). Američke snage su napale iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, mesta za lansiranje raketa i dronova i sisteme protivvazdušne odbrane kako bi oslabile sposobnost Irana da nastavi da napada komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz - navodi se u saopštenju na platformi Iks.

CENTCOM je saopštio da se tranzit komercijalnih brodova kroz taj međunarodni pomorski koridor nastavlja i da su američke snage od početka maja pomogle prolazak oko 900 trgovačkih brodova i transport približno 450 miliona barela sirove nafte.

Američka vojska je poručila da ostaje spremna da, kako je navedeno, pozove Iran na odgovornost za napade na civilne pomorce koji plove kroz Ormuski moreuz.

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