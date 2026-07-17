NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!

IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.

Iranian Defence Ministry / Zuma Press / Profimedia

Primirje postignuto prošlog meseca pretvorilo se u svakodnevne napade i uzvratne udare, gotovo u potpunosti zaustavilo brodski saobraćaj kroz strateški važan Ormuski moreuz i izazvalo novu zabrinutost investitora zbog posledica rata, koji su SAD i Izrael započeli u februaru, po globalnu ekonomiju.

Američki udari na Kešm i Bender Abas

Američka vojska saopštila je da je završila još jednu noć napada na Iran „kako bi dodatno oslabila iranske vojne sposobnosti“, uključujući udare na ciljeve na ostrvu Kešm i u blizini Bender Abasa, gde se nalazi najveća iranska luka, kao i ključni objekti mornarice i Revolucionarne garde.

„Američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale su preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, poput položaja za obalski nadzor i protivvazdušnu odbranu, vojne logističke infrastrukture i pomorskih kapaciteta“, navodi se u saopštenju američke Centralne komande.

🇺🇸🇮🇷 Iran's infrastructure was hit HARD overnight, as a result of U.S. "shaping operations" intended to cut off IRGC logistics.



A list of targets hit:



•⁠ ⁠5-6 bridges in Hormozgan province



•⁠ ⁠Chabahar maritime tower was targeted (again) and destroyed



•⁠ ⁠A… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 17, 2026

Jedan civil poginuo je u američkom napadu na područje Pasabandara, u blizini jugoistočnog lučkog grada Čabahara, izvestila je iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Iran je ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susednim državama, uključujući vazduhoplovnu bazu u Jordanu. Iranska vojska je u petak ujutru saopštila da je napala američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu.

U katarskoj prestonici Dohi čulo se nekoliko zvukova nalik eksplozijama, prema rečima svedoka, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je jedno dete povređeno gelerima.

Iranski mediji izvestili su da je u najnovijem talasu američkih napada pogođeno pet mostova, kao i železnička stanica u obalskom Bender Hamiru i aerodrom u Iranšahru, na jugoistoku Irana.

Sedam osoba poginulo je u američkim napadima na mostove u Bender Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana, izvestila je državna novinska agencija IRNA.

Iranski mediji tvrde da je pogođen američki centar u Siriji

Iranski državni mediji izvestili su da je Revolucionarna garda napala američki komandni centar za specijalne operacije u Al Tanfu u Siriji, kao odmazdu za ubistvo iranskih vojnika u Iranšahru. Rojters nije mogao odmah da potvrdi te navode.

Ovo predstavlja prvi direktan napad Irana u Siriji, koja je nastojala da izbegne uvlačenje u sukob koji je zahvatio susedne zemlje.

🇺🇸🇮🇷 Here’s a summary of the U.S.-linked sites that were reportedly targeted by the IRGC in a wave of overnight missile and drone strikes:



🇰🇼 In Kuwait: Missile defense radar, U.S. ammunition depots, 2 HIMARS launchers & depot, and U.S. forces & logistic center



🇸🇾 In Syria… pic.twitter.com/IEE3blA878 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 17, 2026

U Libanu su se borci Hezbolaha, koje podržava Iran, sukobljavali sa izraelskim snagama, dok su u Iraku oružane grupe koje podržava Teheran izvodile napade dronovima i raketama.

Iranska revolucionarna garda saopštila je i da je gađala i uništila pomorski radarski sistem na ostrvcima Salama, kao i američki radar za kontrolu vazdušnog saobraćaja u oblasti Ganem u Omanu, izvestili su iranski državni mediji.

Ormuski moreuz ponovo gotovo potpuno zatvoren

Novo zaoštravanje sukoba ponovo je gotovo u potpunosti zaustavilo saobraćaj kroz Ormuski moreuz, najvažniji svetski pomorski put za transport nafte i gasa, što je podiglo cene nafte i ponovo izazvalo zabrinutost zbog uticaja na inflaciju.

Teheran je obnovio blokadu moreuza, dok je Vašington od srede ponovo blokirao iranske luke.

Izvori su za Rojters naveli da je Iran signalizirao da bi mogao da podstakne svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni pomorski prolaz, Bab el Mandeb na ulazu u Crveno more, ukoliko Vašington nastavi da napada iransku infrastrukturu.

Iran je prošle nedelje napao brodove koji su plovili bezbednosnim koridorom kroz Ormuski moreuz.

Portparolka Bele kuće Karolin Levit izjavila je u četvrtak da predsednik Donald Tramp neće „sedeti skrštenih ruku i dozvoliti da se takvi teroristički postupci nastave u moreuzu, a da Iran za to ne snosi posledice“, prenosi Rojters.

Ona je ipak dodala da je predsednik „istovremeno uvek otvoren za diplomatiju“.

Iranski izvori naveli su da je cilj Teherana uspostavljanje kontrole nad moreuzom, ali da Iran nije sklon daljoj eskalaciji koja bi ugrozila memorandum o razumevanju postignut u junu, za koji i dalje smatra da mu obezbeđuje većinu onoga što je želeo.