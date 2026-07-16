IRANCI SPREMILI PAKLENI PLAN: Ako Amerikanci napadnu ove objekte, svet će doživeti energetski šok
IRAN je zatražio od pobunjeničkog jemenskog pokreta Huti da budu spremni da zatvore pomorski put kroz Crveno more ukoliko Sjedinjene Američke Države napadnu iransku energetsku infrastrukturu, izjavila su danas tri izvora, upozoravajući da bi takav potez predstavljao novu ozbiljnu pretnju globalnom snabdevanju energentima.
Prema navodima dva visoka iranska zvaničnika i jednog regionalnog izvora koji ima saznanja o tome, o toj mogućnosti se razgovaralo u vrhu iranskog rukovodstva, a poruka je preneta Hutima, prenosi Rojters.
Izvori su naveli da su Huti nedavno obavešteni o iranskom zahtevu, o kojem do sada nije bilo javnih informacija. Nisu, međutim, precizirali na koji način je poruka preneta niti da li je to usledilo nakon što je američki predsednik Donald Tramp u utorak zapretio napadom na iransku energetsku infrastrukturu.
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova i portparol Huta nisu odgovorili na zahtev agencije da pruže komentar. Izvor blizak Hutima rekao je da je ta grupa završila pripreme za napade na brodove raspoređivanjem raketa i dronova u blizini moreuza Bab el Mandeb, ulaza u Crveno more, na položajima u jemenskim planinama iznad Hodejde i Adenskog zaliva i da čeka naređenje za početak operacije.
Prema rečima izvora bliskog Hutima, pripadnici iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC), koji se već nalaze u Jemenu, odlučiće kada će biti zatvoren moreuz Bab el Mandeb.
Huti su ispalili rakete na Saudijsku Arabiju nakon što su optužili Rijad da je u ponedeljak bombardovao aerodrom pod njihovom kontrolom, čime je prekinuto četvorogodišnje primirje između dve strane, navodi agencija.
Glavni analitičar za Bliski istok u kompaniji za procenu rizika "Verisk Maplecroft", Torbjorn Solvedt, ocenio je da je obnavljanje sukoba između Huta i Saudijske Arabije došlo u veoma nepovoljnom trenutku.
- Ako se sukobi intenziviraju i prošire na energetsku infrastrukturu i pomorski saobraćaj u Crvenom moru, biće ugrožen jedini veliki alternativni pravac za izvoz nafte iz regiona - rekao je on.
Dva regionalna izvora bliska saudijskom rukovodstvu navela su da Rijad veoma ozbiljno shvata pretnje Irana i Huta i da je svestan da jemenski pokret sada tesno koordinira aktivnosti sa Teheranom u vezi s Crvenim morem.
Pretnja za bezbednost Crvenog mora i moreuza Bab el Mandeb mogla bi dodatno da produbi globalnu energetsku krizu izazvanu zatvaranjem Ormuskog moreuza i proširi sukobe u regionu, navodi agencija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: OKRŠAJ U CRVENOM MORU: Huti napali tanker sa naftom
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