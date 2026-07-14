RUSIJA BACILA BOMBU OD TRI TONE NA UKRAJINSKI GRAD: Užarena kupola prekrila nebo, a onda je usledio prasak (VIDEO)

RUSIJA je ponovo upotrebila jednu od svojih najrazornijih avio-bombi u ratu u Ukrajini.

Foto: Printscreen/X

Ovog puta, meta je bio grad Orihiv u Zaporoškoj oblasti, koji se nalazi nedaleko od linije fronta, a snimak snažne eksplozije se brzo proširio društvenim mrežama.

Prema PolskieRadio24.pl, ruske snage su bacile bombu FAB-3000 na Orihiv,jednu od najtežih konvencionalnih bombi u svom arsenalu.

Objavljeni snimak prikazuje trenutak udara u urbanom području, nakon čega se ogroman oblak dima diže iznad grada.

Russia released footage of a 3-ton FAB-3000 glide bomb striking the front-line town of Orikhove in Ukraine's Zaporizhzhia region. The bomb carries around 1.4 tons of explosives. pic.twitter.com/dZ1xMf6ix3 — Open Source Intel (@Osint613) July 13, 2026

Autentičnost snimak i upotrebu bombe potvrdili su analitičari otvorenih izvora obaveštajnih podataka (OSINT).

FAB-3000 je jedna od najrazornijih konvencionalnih avio-bombi koje je Rusija koristila u ratu.

Njena ukupna masa je oko tri tone, dok samo eksplozivno punjenje teži oko tonu i po.

Razvijena je u Sovjetskom Savezu 1946. godine za uništavanje velikih industrijskih postrojenja, podzemnih objekata i brana.

Prema pisanju PolskieRadio24.pl, Rusija je početkom 2024. godine nastavila serijsku proizvodnju ovog oružja, koje je poslednji put korišćeno u velikim razmerama tokom sovjetske intervencije u Avganistanu pre više od četiri decenije.

(PolskieRadio24.pl/Večernji)