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RUSIJA BACILA BOMBU OD TRI TONE NA UKRAJINSKI GRAD: Užarena kupola prekrila nebo, a onda je usledio prasak (VIDEO)

В.Н.

14. 07. 2026. u 17:25

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RUSIJA je ponovo upotrebila jednu od svojih najrazornijih avio-bombi u ratu u Ukrajini.

РУСИЈА БАЦИЛА БОМБУ ОД ТРИ ТОНЕ НА УКРАЈИНСКИ ГРАД: Ужарена купола прекрила небо, а онда је уследио прасак (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/X

Ovog puta, meta je bio grad Orihiv u Zaporoškoj oblasti, koji se nalazi nedaleko od linije fronta, a snimak snažne eksplozije se brzo proširio društvenim mrežama.

Prema PolskieRadio24.pl, ruske snage su bacile bombu FAB-3000 na Orihiv,jednu od najtežih konvencionalnih bombi u svom arsenalu.

Objavljeni snimak prikazuje trenutak udara u urbanom području, nakon čega se ogroman oblak dima diže iznad grada.

Autentičnost snimak i upotrebu bombe potvrdili su analitičari otvorenih izvora obaveštajnih podataka (OSINT).

FAB-3000 je jedna od najrazornijih konvencionalnih avio-bombi koje je Rusija koristila u ratu.

Njena ukupna masa je oko tri tone, dok samo eksplozivno punjenje teži oko tonu i po.

Razvijena je u Sovjetskom Savezu 1946. godine za uništavanje velikih industrijskih postrojenja, podzemnih objekata i brana.

Prema pisanju PolskieRadio24.pl, Rusija je početkom 2024. godine nastavila serijsku proizvodnju ovog oružja, koje je poslednji put korišćeno u velikim razmerama tokom sovjetske intervencije u Avganistanu pre više od četiri decenije.

(PolskieRadio24.pl/Večernji)

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