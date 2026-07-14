ODESA I KIJEV POD TEŠKIM UDARIMA: Šta stoji iza odluke ruske vojske da intenzivira vazdušne napade?
RUSKI vojni analitičar i penzionisani pukovnik Anatolij Matvijčuk ocenio je da su udari Oružanih snaga Rusije na lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti usmereni na prekid snabdevanja ukrajinske vojske gorivom, oružjem i vojnom tehnikom, kao i na slabljenje vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine.
Prema njegovim rečima, udari su izvedeni na luke Odesa, Iljičevsk (Černomorsk) i Južni, gde su, kako tvrdi, uništeni skladišta oružja, infrastruktura za istovar vojne opreme, kao i rezervoari sa naftom, dizelom i benzinom koji su, kako je naveo, dopremani iz Rumunije.
Matvijčuk je izjavio da se posledice već odražavaju na pokretljivost ukrajinske vojske.
On je ocenio da Rusija još ne može u potpunosti da blokira morske isporuke Ukrajini, ali da kombinacijom bespilotnih sistema i raketnih snaga može da izoluje pojedine zone borbenih dejstava i značajno oteža dopremanje ljudstva i materijala.
Matvijčuk je naveo i da su ruski udari sve više usmereni na železničku infrastrukturu i lokomotive, što je, prema njegovim rečima, dodatni faktor ekonomske i logističke izolacije Ukrajine.
Govoreći o udarima na preduzeća ukrajinske vojne industrije u Kijevu, Matvijčuk je ocenio da je uništavanje montažnih pogona posebno važno jer se, kako tvrdi, u njima sklapaju bespilotne letelice i rakete od komponenti koje stižu iz inostranstva.
- Ukrajina više praktično ne proizvodi takvu tehniku, već je samo sklapa od delova koji joj se isporučuju. Ako uništite montažne linije i skladišta komponenti, proizvodnja prestaje - rekao je on.
Prema njegovoj oceni, to se već odražava na sposobnost ukrajinske vojske da popunjava gubitke u naoružanju i održava intenzitet borbenih dejstava.
(Sputnjik)
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