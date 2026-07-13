PUTIN MOŽE DA BUDE ZADOVOLJAN Ruska vojska raportirala: Potpuno kontrolišemo nebo iznad Konstantinovke
RUSKE jedinice su uspostavile potpunu kontrolu nad vazdušnim prostorom u Konstantinovki u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici, izjavio je komandir čete 2. bataljona 1465. motostreljačkog puka Južne grupe snaga, pozivnog znaka "Grek".
Prema njegovim rečima, ruske trupe su uspele da zauzmu komandne visine, što im omogućava da brzo otkriju sva neprijateljska kretanja.
"Imamo vazdušnu kontrolu nad celom Konstantinovkom. I vidimo sva kretanja, ne dozvoljavamo neprijatelju da se provuče. Sva kretanja se odmah detektuju. Sve odmah vidimo i uništavamo", objasnio je "Grek".
Komandir je napomenuo da trenutni teren i prisustvo višespratnih zgrada pružaju ruskim jedinicama značajnu taktičku prednost. Teren omogućava efikasniju kamuflažu položaja i postavljanje antenske opreme na potrebnoj visini.
"Trenutno smo na visini, a oni se već kreću u nizijama. Radiohorizont im sprečava da masovno koriste radio-kontrolisane FPV sisteme. Pa, pošto smo u Konstantinovki, i imamo zgrade, devetospratnice, imamo prednost u visini, terenu i zgradama", naglasio je Grek.
(Izvestija)
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