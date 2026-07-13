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PUTIN MOŽE DA BUDE ZADOVOLJAN Ruska vojska raportirala: Potpuno kontrolišemo nebo iznad Konstantinovke

В.Н.

13. 07. 2026. u 16:33

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RUSKE jedinice su uspostavile potpunu kontrolu nad vazdušnim prostorom u Konstantinovki u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici, izjavio je komandir čete 2. bataljona 1465. motostreljačkog puka Južne grupe snaga, pozivnog znaka "Grek".

ПУТИН МОЖЕ ДА БУДЕ ЗАДОВОЉАН Руска војска рапортирала: Потпуно контролишемо небо изнад Константиновке

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Prema njegovim rečima, ruske trupe su uspele da zauzmu komandne visine, što im omogućava da brzo otkriju sva neprijateljska kretanja.

"Imamo vazdušnu kontrolu nad celom Konstantinovkom. I vidimo sva kretanja, ne dozvoljavamo neprijatelju da se provuče. Sva kretanja se odmah detektuju. Sve odmah vidimo i uništavamo", objasnio je "Grek".

Komandir je napomenuo da trenutni teren i prisustvo višespratnih zgrada pružaju ruskim jedinicama značajnu taktičku prednost. Teren omogućava efikasniju kamuflažu položaja i postavljanje antenske opreme na potrebnoj visini.

"Trenutno smo na visini, a oni se već kreću u nizijama. Radiohorizont im sprečava da masovno koriste radio-kontrolisane FPV sisteme. Pa, pošto smo u Konstantinovki, i imamo zgrade, devetospratnice, imamo prednost u visini, terenu i zgradama", naglasio je Grek.

(Izvestija)

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