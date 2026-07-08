RUSKA ARTILJERIJA RAZNELA KOMANDNI CENTAR: Razorne eksplozije zatresle Krasnolimansk

RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimak na kojem se vidi kako posada haubice D-30 kalibra 122 mm uništava pistu i komandno mesto za teške ukrajinske dronove u krasnolimanskom sektoru.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Prema navodima ministarstva, cilj je otkriven tokom vazdušnog izviđanja pomoću drona. Objavljeni snimak prikazuje nadzor područja gde su bili raspoređeni teški dronovi, a zatim i dejstvo artiljerijske posade. Snimak takođe beleži posledice udara po cilju i nastale eksplozije.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da je dejstvo izvela posada haubice iz sastava 19. tenkovskog puka 25. kombinovane armije grupe snaga „Zapad”. Nakon prijema koordinata, artiljerci su usmerili oruđe ka cilju i pogodili ga drugim hicem. Posada je zatim prešla na brzu paljbu.

Prema navodima ministarstva, u napadu su uništeni pista i centar za upravljanje teškim bespilotnim letelicama, kao i ljudstvo, municija i oprema ukrajinskih jedinica. Ministarstvo je saopštilo da je uništenje tog objekta omogućeno saradnjom artiljeraca i operatera izviđačkih dronova, te da je to olakšalo napredovanje ruskih jurišnih jedinica u krasnolimanskom pravcu.