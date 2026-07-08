REGISTROVAN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Epicentar na dubini od 10 kilometara, čeka se izveštaj o povređenima i šteti
ZEMLjOTRES jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas kinesku pokrajinu Sečuan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara i udaljenosti od 19 kilometara od grada Jibina.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
TEHNOLOŠKI ZEMLjOTRES: Najmoćniji kineski AI modeli ostaju zatvoreni za ostatak sveta
07. 07. 2026. u 17:20
U KINI NIČE NOVI GIGANTSKI ZID: Ovaj je zelen i cilj mu je da spasi svet (VIDEO)
06. 07. 2026. u 20:06
MOSKVA STALA UZ PEKING: Peskov poručio da Kina ima pravo da testira svoje rakete
06. 07. 2026. u 13:52
ZEMLjOTRES POGODIO KINU: Potres jačine 4,7 stepeni zabeležen u provinciji Sečuan
05. 07. 2026. u 17:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"JESTE, ŠEST GODINA SMO GLUMILI PAR" Rada o vezi sa Milanom, stavila tačku na spekulaije: "Popović nas je naterao..."
"MENE je to tada smetalo, nisam se snalazila..."
07. 07. 2026. u 09:36
NOVINARKA MARIJA NAĐENA MRTVA U AUTU: Kamere snimile poslednje trenutke
GRČKU je potresla vest o iznenadnoj smrti novinarke Marije Antonijanaki, koja je pronađena mrtva u svom automobilu u Iraklionu na Kritu.
06. 07. 2026. u 10:26
"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.
06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21
Komentari (0)