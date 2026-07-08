REGISTROVAN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Epicentar na dubini od 10 kilometara, čeka se izveštaj o povređenima i šteti

ZEMLjOTRES jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas kinesku pokrajinu Sečuan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara i udaljenosti od 19 kilometara od grada Jibina.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

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