RUSI PROBIJAJU FRONT! Oslobođena Petro-Ivanovka, stotine ukrajinskih vojnika izbačene iz stroja, pogođena ključna infrastruktura
JEDINICE grupe trupa "Sever" oslobodile su naselje Petro-Ivanovka u Harkovskoj oblasti i tom prilikom je neutralisano do 205 ukrajinskih vojnika i jedno borbeno oklopno vozilo "kozak" ukrajinskih snaga, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Jedinice grupe trupa "Zapad" izbacile su iz stroja više od 210 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila i jedno artiljerijsko oruđe.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 225 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i dva oruđa poljske artiljerije.
Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije fronta, izbacivši tom prilikom iz stroja do 360 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i dva oruđa poljske artiljerije.
Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane i tom prilikom su neutralisale više od 475 ukrajinskih vojnika i šest borbenih oklopnih vozila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su do 65 ukrajinskih vojnika i uništile dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga oštećena je lučka i energetska infrastruktura ukrajinskih snaga, uništeni su brojni logistički centri, kao i privremene lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.
Sistemima PVO ruske snage oborile su 11 vođenih avio-bombi, presrele 27 projektila sistema HIMARS, dve vođene rakete dugog dometa "neptun" i uništile 797 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.
Crnomorska flota uništila je šest besposadnih neprijateljskih čamaca.
(RT Balkan)
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