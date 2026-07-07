MARIN LE PEN MOŽE DA SE KANDIDUJE! Odluka francuskog suda znači da će liderka suverenista morati u kampanju s nanogvicom
TEORETSKI, Marin Le Pen će moći da se kandiduje na sledećim predsedničkim izborima u Francuskoj!
Sud u Parizu je u žalbenom procesu liderki francuskih suverenista povrdili kaznu od tri godine zatvora, od čega dve uslovno, dok će godinu dana nositi nanogvicu.
Što se tiče onoga oko čega se najviše interesovala javnost, a to je zabrana učestvovanja u izbornom procesu, Marin Le Pen je kažnjena sa 45 meseci, od čega 30 uslovno. Smatra se da je Le Penova već "odležala" 15 meseci, što znači da ima pravo da se kandiduje.
Sada izbor ostaje na njoj. Ukoliko bude učestvovala u izbornoj kampanji, to će morati da čini uz nanogvicu, u tačno određenom vremenu tokom dana. Sama je već ranije izajvljivala da to nisu uslovi koji joj odgovaraju, ali tek treba da reaguje na novu odluku.
Pred Le Penovom je još jedna mogućnost, a to je da se žali Kasacionom sudu, što znači da bi do januara ipak mogla da izbegne nošenje nanogvice, ali to sa sobom nosi određeni rizik, jer posle više neće biti vremena za promenu kandidata do majskih izbora.
U slučaju da odustane, zameniće je predsednik stranke Žordan Bardela.
U oba slučaja, predstavnik Nacionalnog okupljanja ima veliku prednost u odnosu na ostale kandidate u sondažama.
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