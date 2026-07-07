KREMLJ POSLAO JASNU PORUKU! Peskov: Oslobođenje Konstantinovke je prekretnica, NATO ne može da zaustavi Rusiju
PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da je oslobođenje Konstantinovke važna strateška faza za specijalnu vojnu operaciju.
- Prebacivanje novog oružja NATO-a Kijevu ni na koji način neće omesti Rusiju u ostvarivanju njenih strateških odbrambenih ciljeva - istakao je Peskov, prenosi Sputnjik.
Rad ruske vojske na oslobađanju ruskih regiona se nastavlja, kao i stvaranje tampon zone, dodao je on. "Sve može da krene ka mirnoj putanji kada kijevski režim pokaže dobru volju i spremnost da prihvati važne odluke koje je odavno trebalo da se donesu - rekao je portparol ruskog predsednika.
Pored toga, Peskov je istakao da je Rusija otvorena za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama o ukrajinskom rešenju i očekuje da će njihovi posrednički napori biti uspešni.
- Održavamo kontakte sa Amerikancima putem radnih kanala i nadamo se da će njihovi napori da se postigne mir na kraju biti uspešni. Kao što je ruski predsednik više puta izjavio, mi makar ostajemo otvoreni za to - rekao je Peskov kada su ga pitali kako Kremlj trenutno procenjuje izglede za mirno rešavanje situacije u Ukrajini.
Moskva i dalje preferira da se situacija u Ukrajini reši političko-diplomatskim putem, zaključio je on. Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izvestio je 4. jula predsednika Rusije Vladimira Putina da je ruska vojska u potpunosti oslobodila Konstantinovku.
Putin je taj događaj okarakterisao kao ključan za oslobađanje celokupne teritorije samoproglašene Donjecke Narodne Republike, napominjući da on otvara direktan put za napredovanje ka Slavjansku i Kramatorsku.
Pored toga, Generalštab je istakao da je protivnik imao katastrofalne gubitke u ovom gradu - ukrajinske snage izgubile su 13.500 vojnika.
(Tanjug)
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