TRAMP ZAPRETIO IRANU, IZ TEHERANA STIGAO ŽESTOK ODGOVOR "Nismo navikli na zastrašivanje – već ste doživeli poraz!"
SEKRETAR Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana (SNSC), Mohamad Bager Zolgadr, oštro je osudio najnovije pretnje američkog predsednika Donalda Trampa upućene iranskom narodu.
Ovaj visoki iranski bezbednosni zvaničnik je u ponedeljak na svom nalogu na platformi X, u objavi na persijskom jeziku, poručio da "Iranci nisu navikli na jezik zastrašivanja", prenosi zvanična iranska novinska agencija IRNA. "
- Zabludelom američkom predsedniku, koji je danas uputio pretnje 91 milionu Iranaca poručujem sledeće: I ranije ste, kao predsednik zemlje bez dubokih korena i sa istorijom dugom svega 250 godina, govorili sličnim jezikom o uništenju iranske civilizacije stare više hiljada godina, a rezultat po vas nije bio ništa drugo do poraz, očaj i molba za pregovore i prekid vatre! - rekao je.
- Iranci nisu navikli na jezik zastrašivanja - dodao je Zolgadr i dodao da se sa iranskim narodom mora ophoditi s poštovanjem "jer će u suprotnom odgovoriti na drugačiji način".
Ranije tog dana, Tramp je iz Bele kuće ponovo zapretio iranskom narodu uništenjem energetske infrastrukture.
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