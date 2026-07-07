TRAMP ZAPRETIO IRANU, IZ TEHERANA STIGAO ŽESTOK ODGOVOR "Nismo navikli na zastrašivanje – već ste doživeli poraz!"

SEKRETAR Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana (SNSC), Mohamad Bager Zolgadr, oštro je osudio najnovije pretnje američkog predsednika Donalda Trampa upućene iranskom narodu.

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Ovaj visoki iranski bezbednosni zvaničnik je u ponedeljak na svom nalogu na platformi X, u objavi na persijskom jeziku, poručio da "Iranci nisu navikli na jezik zastrašivanja", prenosi zvanična iranska novinska agencija IRNA. "

- Zabludelom američkom predsedniku, koji je danas uputio pretnje 91 milionu Iranaca poručujem sledeće: I ranije ste, kao predsednik zemlje bez dubokih korena i sa istorijom dugom svega 250 godina, govorili sličnim jezikom o uništenju iranske civilizacije stare više hiljada godina, a rezultat po vas nije bio ništa drugo do poraz, očaj i molba za pregovore i prekid vatre! - rekao je.

- Iranci nisu navikli na jezik zastrašivanja - dodao je Zolgadr i dodao da se sa iranskim narodom mora ophoditi s poštovanjem "jer će u suprotnom odgovoriti na drugačiji način".

Ranije tog dana, Tramp je iz Bele kuće ponovo zapretio iranskom narodu uništenjem energetske infrastrukture.

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