I PORED PRIMIRJA SEVAJU RAKETE! Izrael gađao područje kod podzemnog kompleksa Hezbolaha

IZRAEL je danas izveo vazdušni napad između Kfar Tebnita i Nabatijeh al Fauke, blizu grebena Ali Taher na jugu Libana, javili su libanski mediji.

foto: Ramiz Dallah / AFP / Profimedia

Izraelske odbrambene snage (IDF) nisu dale neposredne komentare o tom napadu, ali je vojska ranije saopštila da nastavlja da deluje na grebenu Ali Taher, ispod kojeg libanski militantni pokret Hezbolah ima masivni podzemni kompleks, u kome se procenjuje da se krije oko 30 operativaca, prenosi Tajms of Izrael.

IDF je u saopštenju naveo da "neće dozvoliti teroristima Hezbolaha da izađu iz podzemne mreže tunela ili da se kreću u području grebena".

Između Izraela i Libana na snazi je primirje koje je uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država stupilo na snagu 26. juna, nakon potpisivanja sporazuma, ali je Izrael odmah nakon toga saopštio da će delovati protiv pretnji koje predstavlja Hezbolah.

(Tanjug)

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