TRAMP KUKA NA 250. ROĐENDAN AMERIKE: Rešio sam osam ratova, a meni nisu dali nijednu Nobelovu nagradu
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovio je danas tokom nabrajanja dostignuća Amerikanaca u svetu, između ostalog i dobitnika Nobelove nagrade iz različitih oblasti, da on nije dobio Nobelovu nagradu za mir, koju je priželjkivao.
Tramp je to pomenuo u govoru povodom obeležavanja 250. rođendana nacije, odnosno Dana nezavisnosti, tokom obraćanja na planini Rašmor koja je poznata po isklesanim glavama četvorice bivših američkih predsednika, kada je nabrajao listu izuma i dostignuća koja su postigli Amerikanci, dok je istovremeno isticao dominaciju zemlje u muzici, sportu i kulturi, prenosi The Hill.
- Amerikanci su osvojili najviše olimpijskih medalja od bilo koje zemlje na svetu, ubedljivo najviše Nobelovih nagrada. Pa, meni nisu dali nijednu - kazao je Tramp.
Tramp se žalio što mu nagrada nije dodeljena uprkos tome što je, kako tvrdi, "rešio osam ratova".
Sjedinjene Američke Države prednjače u svetu sa više od 420 dobitnika Nobelove nagrade, u oblastima fizike, hemije, fiziologije ili medicine, književnosti i mira. Prestižna nagrada je dugo bila Trampova fiksna tačka, i on je veći deo prvih meseci svog drugog mandata proveo javno lobirajući da se njemu uruči Nobelova nagrada za mir, a u januaru je rekao da "ne može da se seti nikoga u istoriji" ko je više zaslužio nagradu od njega samog.
Nobelova nagrada za mir za 2025. godinu je uručena liderki venecuelanske opozicije Mariji Korini Mačado, koja je u januaru odlučila da medalju dodeli Trampu, što je prema saopštenju Nobelovog komiteta koje je usledilo, bio samo simboličan gest.
Samo dva aktuelna predsednika SAD su osvojila Nobelovu nagradu u istoriji, Vudro Vilson 1920. godine i Barak Obama 2009. godine.
(Tanjug)
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