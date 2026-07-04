„KOMUNISTIČKA PRETNJA SE VRAĆA“ Tramp diže uzbunu: Američki identitet na udaru, možete biti komunista ili patriota!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upozorio je danas na oživljavanje "komunističke pretnje" i upozorio da je američki identitet "pod napadom komunističkih ideja".

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U patriotski intoniranom govoru povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti održanom u podnožju nacionalnog spomenika na planini Rašmor, Tramp je veličao američku kulturu, ciljajući na "radikale, ekstremiste koji napadaju američku istoriju", prenosi CBS News.

- Sada dolazi do ponovnog oživljavanja komunističke pretnje u našoj zemlji, uključujući i pretnji koje dolaze od pridošlica u našu zemlju. Oni prihvataju ideje potpuno suprotne našem načinu života i našem velikom uspehu. Možete biti komunista ili patriota. Ne možete biti i jedno i drugo - rekao je Tramp.

Tramp je rekao da je jedini način da republikanci pobede na međuizborima usvajanje Zakona SAVE America, koji bi zahtevao od Amerikanaca da dokažu da su državljani SAD prilikom registracije za glasanje.

- Dok ulazimo u našu 250. godinu (nezavisrnosti), neverovatnu, prelepu godinu, nikada ne smemo zaboraviti: Nema američke slobode bez američke kulture i nema osnivanja Amerike bez američkog naroda - rekao je Tramp.

(Tanjug)

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