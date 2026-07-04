„NE SMEMO VIŠE DA SE OSLANJAMO NA AMERIKU!“ Bivši šef nemačke diplomatije izneo mračnu prognozu za NATO
BIVŠI nemački ministar spoljnih poslova Joška Fišer izjavio je danas da smatra da su Sjedinjene Države "efikasno na putu izlaska" iz NATO-a, upozorivši da bi Evropa u tom slučaju morala da preuzme veću odgovornost za sopstvenu bezbednost.
U intervjuu za medijsku grupu "Funke", Fišer je izrazio sumnju u dugoročni opstanak Alijanse u sadašnjem obliku ukoliko američki predsednik Donald Tramp ostane na vlasti, navodeći da se evropski saveznici već prilagođavaju toj mogućnosti.
Prema njegovim rečima, evropske države i rukovodstvo NATO-a trenutno nastoje da zadrže SAD u savezu, ali je ocenio da ne vidi garancije za njegov dugoročni opstanak u sadašnjoj strukturi.
- Evropski šefovi država i vlada i generalni sekretar NATO-a se ulaguju Donaldu Trampu kako bi ga zadržali u timu. Moraju to da urade, ne vidim alternativu. Ali ne verujem da će NATO ovako opstati na duge staze - rekao je on, preneo je "Tagesšpigl".
Fišer je ocenio da bi u slučaju povlačenja SAD, evropske zemlje morale da "evropeizuju NATO" i da se, prema njegovom mišljenju, oslone na sopstvene bezbednosne kapacitete, uključujući i nuklearno odvraćanje koje bi se zasnivalo na arsenalima Francuske i Velike Britanije.
Bivši šef nemačke diplomatije takođe je upozorio da Evropa ne bi mogla dugoročno da se oslanja na američki nuklearni kišobran, ističući da bi u takvom scenariju evropski bezbednosni sistem morao da bude reorganizovan, prenosi Tanjug.
Fišer je ocenio da evropske vlade trenutno vode politiku prilagođavanja američkom predsedniku kako bi očuvale jedinstvo NATO-a, ali je izrazio sumnju da će to biti dovoljno u slučaju ozbiljnijih političkih ili bezbednosnih kriza.
- Više se ne bih oslanjao na to - rekao je on i dodao da je ispravno laskati Trampu koliko god je to moguće, ali da sumnja da će to biti dovoljno kada dođe do sukoba.
Fišer se, kako je naveo, zalaže za evropeizaciju saveza.
- Evropski deo NATO-a mora da ostane zajedno, idealno sa Kanadom. Imamo proverene procedure i mehanizme i moramo da ih sačuvamo i integrišemo u novu strukturu -zaključio je on.
Joška Fišer je bio ministar spoljnih poslova i vicekancelar Nemačke u periodu od 1998. do 2005. godine.
(RT Balkan)
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