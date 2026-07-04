Svet

LAVROV POSLAO SNAŽNU PORUKU: Kalinjingrad zapadno uporište Rusije i ključ za jačanje pozicije na Baltiku

P. Đurđević

04. 07. 2026. u 15:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KALINjINGRADSKA oblast igra vitalnu ulogu u jačanju pozicije Rusije na Baltiku, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov u svojoj čestitki guverneru Alekseju Besprozvanihu i stanovnicima regiona povodom 80. godišnjice osnivanja regiona.

ЛАВРОВ ПОСЛАО СНАЖНУ ПОРУКУ: Калињинград западно упориште Русије и кључ за јачање позиције на Балтику

Foto: Tanjug/AP/Riza Ozel

- Region koji vodite s pravom se smatra zapadnim uporištem Rusije i igra vitalnu ulogu u jačanju pozicije naše zemlje na Baltiku.

Tokom proteklih decenija, Kalinjingradska oblast je postigla značajan uspeh u industriji, poljoprivredi, turizmu, kulturi i obrazovanju - navodi se u poruci Lavrova, objavljenoj na veb-stranici ministarstva.

On je naglasio da agenda uključuje sprovođenje planova za socioekonomski razvoj regiona, poboljšanje standarda i kvaliteta života građana i obezbeđivanje njihove bezbednosti.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova ceni postojeću konstruktivnu interakciju sa rukovodstvom regiona po pitanjima proširenja međunarodnih i spoljnoekonomskih veza regiona, dodao je.

- Spremni smo da nastavimo saradnju u okviru jedinstvene spoljne politike Ruske Federacije, kako je definisao predsednik Vladimir Putin. Želim vama, a preko vas i svim stanovnicima regiona, dobro zdravlje, mir, prosperitet i sve najbolje - naglasio je ministar.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke

Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke