LAVROV POSLAO SNAŽNU PORUKU: Kalinjingrad zapadno uporište Rusije i ključ za jačanje pozicije na Baltiku
KALINjINGRADSKA oblast igra vitalnu ulogu u jačanju pozicije Rusije na Baltiku, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov u svojoj čestitki guverneru Alekseju Besprozvanihu i stanovnicima regiona povodom 80. godišnjice osnivanja regiona.
- Region koji vodite s pravom se smatra zapadnim uporištem Rusije i igra vitalnu ulogu u jačanju pozicije naše zemlje na Baltiku.
Tokom proteklih decenija, Kalinjingradska oblast je postigla značajan uspeh u industriji, poljoprivredi, turizmu, kulturi i obrazovanju - navodi se u poruci Lavrova, objavljenoj na veb-stranici ministarstva.
On je naglasio da agenda uključuje sprovođenje planova za socioekonomski razvoj regiona, poboljšanje standarda i kvaliteta života građana i obezbeđivanje njihove bezbednosti.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova ceni postojeću konstruktivnu interakciju sa rukovodstvom regiona po pitanjima proširenja međunarodnih i spoljnoekonomskih veza regiona, dodao je.
- Spremni smo da nastavimo saradnju u okviru jedinstvene spoljne politike Ruske Federacije, kako je definisao predsednik Vladimir Putin. Želim vama, a preko vas i svim stanovnicima regiona, dobro zdravlje, mir, prosperitet i sve najbolje - naglasio je ministar.
(RT Balkan)
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