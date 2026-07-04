"BROJ ŽRTAVA U ZEMLJOTRESIMA PORASTAO NA 2.645": Rodrigez saopštio najnovije crne brojke u Venecueli
BROJ žrtava u dva zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na 2.645, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.
Rodrigez je u obraćanju na državnoj televiziji kazao da je u zemljotresima, prema dosadašnjim podacima, povređeno 12.666 osoba, a da su 6.462 osobe spasene, prenosi španski javni servis RTVE.
Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi, a najteže je bila pogođena priobalna država La Gvaira, kao i glavni grad, Karakas.
Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan bio jačine 4,6 stepeni Rihterove skale.
(Tanjug)
Preporučujemo
SILOVIT ZEMLjOTRES: Zabeleženo podrhtavanje tla jačine preko 6 stepeni po Rihetru
03. 07. 2026. u 08:49
OSAM DANA BIO ZAROBLjEN POD RUŠEVINAMA: Ispod debelog sloja betona, spasioci su videli nešto što mu je spasilo život
02. 07. 2026. u 16:15 >> 16:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"GDE TI JE LjUBAVNICA?!" Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: "Pet godina mlađa"
GOŠĆA je iz čista mira postavila neočekivano pitanje...
04. 07. 2026. u 01:24
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)