"BROJ ŽRTAVA U ZEMLJOTRESIMA PORASTAO NA 2.645": Rodrigez saopštio najnovije crne brojke u Venecueli

BROJ žrtava u dva zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na 2.645, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.

Foto: Tanjug/AP Photo/Fernando Vergara

Rodrigez je u obraćanju na državnoj televiziji kazao da je u zemljotresima, prema dosadašnjim podacima, povređeno 12.666 osoba, a da su 6.462 osobe spasene, prenosi španski javni servis RTVE.

Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi, a najteže je bila pogođena priobalna država La Gvaira, kao i glavni grad, Karakas.

Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan bio jačine 4,6 stepeni Rihterove skale.



(Tanjug)