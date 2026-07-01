"RUSI, OTPEVANA VAM JE POSLEDNJA USPAVANKA": Sada sledi paklena kiša (VIDEO)

UKRAJINSKE snage za bespilotne sisteme (USF) pokrenule su veliku koordinisanu ofanzivu dronovima duboko unutar okupiranih teritorija, s posebnim naglaskom na poluostrvo Krim.

Foto: Printskrin Iks/414 Magyar's Birds

Prema izveštaju koji je na društvenoj mreži X objavio komandant USF-a Robert Brovdi, javnosti daleko poznatiji pod svojim ratnim nadimkom Mađar, ukrajinski dronovi sistematski uništavaju rusku vojnu i energetsku infrastrukturu.

- Ruska PVO na Krimu pada kao jesenje lišće, elektroenergetska mreža ide ravno na otpad, a gorivo odlazi u dim. Naše "Ptice" masovno šire svoju prisutnost duboko u neprijateljskoj pozadini - poručio je Mađar uz objavljen video-snimak koji prikazuje seriju razornih udara na ruske ciljeve.

Lov na skupe ruske sisteme: "Sledi paklena kiša"

Prema podacima koje je izneo Brovdi, samo u razdoblju od 1. do 29. juna ove godine, ukrajinske bespilotne letelice uspešno su locirale i uništale čak 31 ruski protivvazdušni sistem i radarski kompleks.

Iako junski rezultat još nije premašio rekordan maj – kada je ruskoj protivvazdušnoj odbrani, kako kaže Mađar, "otpevana poslednja uspavanka" s 36 uništenih sredstava – ukrajinski zapovednik napominje da akcija uništavanja još nije gotova.

Magyar's update:



Crimean air defense falling like autumn leaves, the power grid headed for the scrapyard, and fuel going up in smoke. The USF Birds are expanding their presence deep inside the enemy’s rear in the temporarily occupied territories.



Between June 1 and June 29,… pic.twitter.com/ufA4cjKnhr — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) June 29, 2026

Statistika koju je izneo Brovdi pokazuje frapantne gubitke ruske vojske u prvoj polovini 2026. godine.

Naime, piloti Snaga za bespilotne sisteme od januara do kraja juna uništili su ukupno 194 neprijateljska protivavzdušna sistema.

Ako se gleda širi kontekst, od osnivanja ove specijalizovane grupacije 11. juna 2025. godine, ukrajinski dronovi eliminisali su ukupno 276 ključnih elemenata ruske PVO.

Foto: Printskrin Iks/414 Magyar's Birds

Prema Mađarovoj službenoj specifikaciji, ta brojka uključuje:

169 raketnih i raketno-topovskih PVO sistema (poput poznatog sistema Pancir-S1);

76 radarskih kompleksa (uz dodatnih 426 mobilnih radara);

31 sistem za elektronsko ratovanje (uz čak 3838 uništenih mobilnih EW uređaja na prednjim linijama)

Šta je sve pogođeno? Gorivo, radari, elektroenergetska mreža...

Mađar je u svojoj objavi taksativno naveo i "šarolik spektar meta" koje su posetile ukrajinske letelice, precizirajući koja je jedinica bila zadužena za koji cilj.

Među najzvučnijim uspesima na Krimu ističu se hvaljeni ruski PVO sistem Pancir-S1 u Feodosiji, kao i iznimno važni radarski sistemi ST-68 i napredni 48Ja6-K1 "Podljot" u Jevpatoriji, koji služi za otkrivanje ciljeva na malim visinama.

Osim same vojne tehnike, ukrajinski dronovi naneli su katastrofalne udarce krimskoj energetskoj mreži. Uništene su ili teško oštećene elektroenergetske trafostanice "Zapadnokrimska" snage 330/110 kV u mestu Karierne, te trafostanice u Vipasneu, Oleksandrivki, Marjanivki i veliko čvorište u Džankoju.

Foto: AI generated

Kao treći ključni stub ofanzive, Mađar navodi logistiku snabdevanja gorivom. Njegova elitna jedinica "Mađarove ptice", kao i brigade "Nemezis" i "Raid", uništile su skladišta goriva u Melitopolju, željzničke vagone-cisterne u Feodosiji te brojne vojne kamione s gorivom u Zaporoškoj oblasti.

Domet ukrajinskih operacija ilustruje i podatak da je uništena željeznička lokomotiva duboko u unutrašnjosti same Rusije, u Brjanskoj oblasti, kao i lučki remorker Projekt 498 u okupiranom Skadovsku u Hersonskoj oblasti.

(Index.hr)

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