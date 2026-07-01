PUTIN U VELIKOM PROBLEMU Zelenski: Ukrajinske snage pogodile rusku rafineriju nafte u Ufi

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da su ukrajinske snage drugi put pogodile rafineriju nafte u Ufi koja je jedan od najvećih ruskih proizvođača maziva.

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Zelenski je naveo u objavi na platformi X da je udaljenost rafinerije u Ufi od linije fronta veća od 1.300 kilometara.

On je naveo da su ukrajinske snage pogodile i vojno-industrijski kompleks u ruskoj Penzenskoj oblasti koji se bavi razvojem i proizvodnjom komponenti za raketno oružje.



Istakao je da udaljenost tog kompleksa od linije fronta iznosi oko 600 kilometara.

"Ovo je potpuno pravedan odgovor na sve što Rusija radi protiv nas. Potreban je mir i to je upravo ono što rusko rukovodstvo mora da shvati. Rusija mora da okonča svoj rat", naveo je Zelenski.



(Tanjug)