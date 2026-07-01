PUTIN U VELIKOM PROBLEMU Zelenski: Ukrajinske snage pogodile rusku rafineriju nafte u Ufi
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da su ukrajinske snage drugi put pogodile rafineriju nafte u Ufi koja je jedan od najvećih ruskih proizvođača maziva.
Zelenski je naveo u objavi na platformi X da je udaljenost rafinerije u Ufi od linije fronta veća od 1.300 kilometara.
On je naveo da su ukrajinske snage pogodile i vojno-industrijski kompleks u ruskoj Penzenskoj oblasti koji se bavi razvojem i proizvodnjom komponenti za raketno oružje.
"Ovo je potpuno pravedan odgovor na sve što Rusija radi protiv nas. Potreban je mir i to je upravo ono što rusko rukovodstvo mora da shvati. Rusija mora da okonča svoj rat", naveo je Zelenski.
(Tanjug)
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