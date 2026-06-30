"NEĆE BITI MIGOVA ZA UKRAJINCE" Poljski ministar odbrane: Kijev nije spreman da deli tehnologiju za proizvodnju dronova

POLjSKI ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš izvestio je da Poljska neće isporučivati Ukrajini borbene avione MiG-29 jer Kijev nije bio spreman da deli tehnologiju za proizvodnju dronova.

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Gostujući na televiziji Polsat njuz, Kosiniak-Kamiš je rekao da je Ukrajini ponudio "partnerski pristup" zasnovan na principu "MiG-ovi u zamenu za dronove". Tvrdi da su ukrajinske vlasti u početku pristale na predlog, ali su ga kasnije odbile.



"Štitimo nacionalne interese mnogo odlučnije nego prethodne vlade"

Dodao je da Ukrajina ima veliko znanje u oblasti razvoja bespilotnih letelica i da razmena iskustva i tehnologije treba da postane važan deo solidarnosti i vojne saradnje između dve zemlje.

- Ukrajina ima tako značajne kapacitete u oblasti dronova da bi, zauzvrat za vojnu opremu koju je dobila, mogla da podeli svoje znanje sa Poljskom i da joj obezbedi delimičan pristup njenim tehnologijama - tvrdi.

Naglasio je da sadašnja poljska vlada u odnosima sa Ukrajinom mnogo odlučnije štiti nacionalne interese nego prethodne vlade i insistira na principu reciprociteta i solidarnosti.

Istovremeno, rekao je da ne smatra greškom to što je prethodna poljska vlada poslala vojnu pomoć Ukrajini bez ikakvih uslova na početku ruske invazije. „Uradili su pravu stvar. Reći ću više: i ja bih uradio isto. Ukrajina je tada bila u mnogo težoj situaciji“, rekao je on.

Poljaci će dobiti avione F-35

Ukrajina i Poljska potpisale su bilateralni sporazum o bezbednosti u julu 2024. godine tokom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Varšavi. Dokument je predviđao razmatranje mogućnosti isporuke jedne eskadrile poljskih lovaca MiG-29, ili najmanje 14 aviona.

Plan je bio da Poljska preda MiG-ove nakon što njeno ratno vazduhoplovstvo dobije nove američke borbene avione F-35, koji bi zamenili sovjetske avione. Krajem 2025. i početkom 2026. godine, poljska vlada je pripremala novi paket vojne pomoći Ukrajini, koji je trebalo da uključi oklopna vozila i avione MiG-29.

Međutim, zamenik poljskog ministra odbrane Cezari Tomčik je 15. juna 2026. godine potvrdio da je isporuka aviona obustavljena jer Ukrajina nije pristala da Poljskoj omogući pristup svojim vojnim tehnologijama vezanim za dronove i sisteme protiv bespilotnih letelica.

(Agencije)

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