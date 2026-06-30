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POTVRĐENE CRNE SLUTNJE: Ukrajinski oligarh među teško povređenima u eksploziji u luksuznom turističkom mestu (FOTO)

В.Н.

30. 06. 2026. u 08:17

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UKRAJINSKI oligarh Vadim Ermolajev jedna je od tri povređene osobe u eksploziji koja se u ponedeljak uveče dogodila u stambenoj zgradi u Monaku, dok je osumnjičeni u bekstvu, saopštile su danas vlasti.

ПОТВРЂЕНЕ ЦРНЕ СЛУТЊЕ: Украјински олигарх међу тешко повређенима у експлозији у луксузном туристичком месту (ФОТО)

Foto: Printskrin Iks/@saif_aldareei

Prema izvoru bliskom istrazi, Ermolajev je među povređenima u incidentu u kojem su teško povređene dve osobe, dok je jedan 13-godišnji dečak zadobio lakše povrede, preneo je portal "France 24".

Osumnjičeni je, prema navodima tužilaštva Monaka, postavio torbu ili paket u predvorje stambene zgrade pre nego što je aktivirao eksplozivnu napravu i pobegao sa lica mesta.

Princ Albert II osudio je napad, nazivajući ga "gnusnim zločinom", i poručio da će bezbednost u Kneževini ostati prioritet.

"Prvi ovakav incident u istoriji Monaka"

Vlasti su saopštile da je ovo prvi ovakav incident u istoriji Monaka, kao i da je u toku intenzivna istraga uz saradnju sa francuskim službama bezbednosti.

Osumnjičeni je identifikovan na snimcima nadzornih kamera i viđen kako napušta područje i prelazi u susedni francuski grad Bosolej.

Povređeni su prevezeni u bolnice u Nici.

Istraga o motivima napada je u toku, a bezbednosne mere u Monaku su pojačane.

(Tanjug)

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