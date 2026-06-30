MOŽE LI KINESKI HQ-9 DA NADMAŠI RUSKI S-400 I AMERIČKI PATRIOT? Detaljna analiza moćnog PVO sistema

KINESKI pvo/pro sistem HQ-9 (HongQi-9 / Crvena zastava-9) predstavlja primarni dalekometni sistem koji čini kičmu odbrane vazdušnog prostora NR Kine.

Foto: Vikipedija 4.0/ 颐园居

Ukoli bude uvršten u naoružanje Vojske Srbije označiće značajan skok u zaštiti neba Srbije što bi dovelo do novnih kalkulacija u vezi sa sposobnostima PVO odbrane Srbije. Njegov izbor neće biti iznenađenje jer je Vojska Srbije već nabavila više sistema i Kine.

HQ-9 konstruisan je od strane korporacije CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Ovaj sistem služi za presretanje i uništavanje širokog spektra ciljeva: od niskoletećih aviona i bespilotnih letelica, preko krstarećih raketa, pa sve do taktičkih balističkih raketa i vazdušnih komandnih položaja (AWACS/AEW&C) i omogućava A2/AD (anti-access and area denial - sprečavanje pristupa i uskraćivanje pristupa oblasti).

Prva verzija uvedena je u naoružanje oko 1997. godine, ali je sistem od tada pretrpeo radikalnu evoluciju. Iako su rane verzije bile hibrid razvijen na bazi ruskih rešenja iz porodice S-300 (koje je Kina uvozila od 1993.) u kombinaciji sa tehnologijama zapadnog porekla (američkih i izraelskih!), najnovije varijante sistema su potpuno autohtona vojna čuda visoke tehnologije.

RAKETE U UPOTREBI I NjIHOVA NAMENA

Sistem koristi nekoliko tipova dvostepenih raketa na čvrsto gorivo koje ispaljuje tehnikom „hladnog vertikalnog lansiranja“ (projektil se izbacuje gasnim generatorom iz kontejnera, pa se tek u vazduhu pali motor poput ruskih pvo sistema S-300/400/500) pišu specijalizovani mediji.

Osnovni projektil HQ-9 ima domet do 120 kilometara i plafon leta do 30 kilometara. Namenjen je pre svega uništavanju taktičke avijacije i krstarećih raketa. Koristi vođenje kombinacijom inercijalnog navođenja u početnoj fazi i aktivnog/poluaktivnog radarskog samonavođenja i radio navođenja pred kraj putanje.

Modernizovani sistem HQ-9B, uveden sredinom prošle decenije, je trenutno glavni adut sa značajno povećanim dometom. Raketa za ovaj sistem ima domet od 200 do čak 260 ili 300 kilometara po daljini i do 50 km po visini (zavisno od vrste cilja i rakete). Opremljena je naprednijim tragačem koji kombinuje radarsko navođenje sa pasivnim infracrvenim (IR) tragačem, što je čini izuzetno otpornom na elektronsko ometanje.

Najnovija varijanta (duboka modernizacija) HQ-9C ima nove verzije rakete, koje su manjeg obima, i koje su specijalizovane za terminalnu fazu presretanja balističkih raketa. Zbog smanjenih dimenzija, jedno lansirno vozilo može da nosi duplo više projektila.

TEHNIČKO-TAKTIČKI PODACI

Masa same osnovne rakete iznosi nešto manje od dve tone, sa dužinom od oko 6.8 metara. Opremljena je razorno-rasprskavajućom bojevom glavom težine 180 kilograma koja koristi blizinski upaljač. Brzina leta projektila iznosi preko oko 4.2 Maha. Vreme reakcije sistema od uočavanja cilja do lansiranja iznosi između 10 i 15 sekundi, a verovatnoća pogotka prvom raketom procenjuje se na 80-90%. Ovaj sistem izdvaja se po njegovoj izuzetnoj mobilnost. Sva vozila su dizajnirana po konceptu "sakrij se, opali i beži" (hide, shoot and scoot), što omogućava brzo posedanje i napuštanje položaja u roku od svega nekoliko minuta kako bi se izbegli protivnički udari.

Foto: Vikipedija 3.0/ Jian Kang

SASTAV BATERIJE, RADARI I POKRIVENOST

Jedna baterija sistema HQ-9 je moćna taktička formacija koja se sastoji od:

*Komandno-kontrolnog vozila (TWS-312) koje upravlja radom baterije i usklađuje podatke

*Glavni radar za upravljanje vatrom i nišanjenje (HT-233). Reč je o moćnom radarskom sistemu koji radi u X ili C-opsegu sa pasivnom faznom rešetkom (PESA), koji istovremeno prati preko 100 ciljeva i do 50 navodi rakete (teorijski limit). Ima domet detekcije do 300 kilometara.

*Tu je još 6 do 8 Lansirnih vozila (TEL): Bazirana su na teškim kamionima konfiguracije 8x8 (najčešće Taian TAS-5380), gde svako vozilo nosi po 4 lansirna kontejnera sa raketama. To znači da je jedna baterija u svakom trenutku spremna za lansiranje između 24 i 32 projektila.

POMOĆNI RADARI ZA OSMATRANjE

Na nivou diviziona (koji čini više baterija), HQ-9 se povezuje sa specijalizovanim radarima. Tu ulaze Type 305A, koji je napredni 3D osmatrački radar sa Aktivnom faznom rešetkom (AESA tehnologija) za daljinsko skeniranje, zatim radar za niskoletće objekte Type 120, za ciljeve koji se prikradaju tik iznad tla (dron, krstareće rakete), kao i pasivni sistemi poput DWL002 za lociranje stelt aviona bez emitovanja sopstvenog radarskog zračenja.

POVRŠINA POKRIVENOSTI

Zahvaljujući dometu raketa u verziji B od preko 250 kilometara u svim pravcima (360 stepeni), jedna baterija HQ-9 sposobna je da stvori zaštitni vazdušni kišobran koji pokriva površinu od preko 200.000 kvadratnih kilometara, što je dovoljno da samostalno brani čitave regione ili strateške oblasti velikih država.

POREĐENjE SA RUSKIM I ZAPADNIM PANDANIMA

U odnosu na rusku familiju, HQ-9 konceptualno zauzima mesto između sistema S-300PMU-2 i S-400 Trijumf. Arhitektura samog projektila podseća na ruske rakete serije 48N6E. Međutim, ruski S-400 ima prednost u integraciji ekstremno dalekometnih raketa (poput 40N6E koja doseže 400 km, a radar domet detekcije od 600 km), kao i veću sposobnost istovremenog gađanja do 36 ciljeva, dok HQ-9 istovremeno može da napadne manji broj meta (oko 6 do 8 stvarni limit). Kada se poredi sa ruskim sitemom srednjeg i dugog dometa S-350 Vitjaz, kineski sistem ga značajno nadmašuje u maksimalnom dometu i plafonu dejstva, ali zaostaje u gustini paljbe, s obzirom na to da S-350 nosi čak 12 raketa po jednom lanseru. Ipak, Kina je u svoje najnovije digitalne komponente, komandne sisteme i AESA radare unela sopstvenu moćnu mikroelektroniku koja se smatra naprednijom od rešenja na starijim S-300 sistemima. Kada se uporedi sa zapadnim sistemima, pre svega sa američkim MIM-104 Patriot (PAC-3) i evropskim SAMP/T (sofisticirani sistem sa raketama Aster 30), HQ-9 pokazuje daleko superiorniju taktičku mobilnost. Zapadna logika se u velikoj meri oslanja na poluprikolice i stacionarnije položaje, dok su sva kineska vozila potpuno samohodna. Pored toga, HQ-9 nadmašuje standardni Patriot i SAMP/T u čistoj daljini presretanja aviona (Patriot dejstvuje do 160–200 km, SAMP/T do 150 km, dok HQ-9 ide preko 250 km). Sa druge strane, američki Patriot PAC-3 se (na Zapadu) i dalje smatra za nijansu preciznijim i efikasnijim u segmentu odbrane od naprednih balističkih raketa zahvaljujući tehnologiji direktnog sudara "hit-to-kill".

CENA SISTEMA

Jedna od najvećih prednosti sistema HQ-9 na svetskom tržištu jeste njegov odnos cene i kvaliteta. Procenjuje se da kompletna, potpuno opremljena baterija sistema HQ-9 (sa svim lanserima, vozilima za dopunu, komandnim mestom i paket radara) košta između 500 i 700 miliona američkih dolara za izvozne verzije (poznate kao FD-2000 koje su nešto slabijih performanski nego one za kinsku vojsku i mornaricu).

Poređenja radi, jedna baterija američkog sistema Patriot premašuje cenu od jedne milijarde dolara, što kinesku opciju čini drastično povoljnijom, pružajući pritom jednake ili u nekim segmentima čak i bolje taktičke performanse za manje novca.