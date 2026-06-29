Svet

NEMAČKI MINISTAR POTVRDIO: Sa Amerikom ćemo razgovarati o novoj podeli troškova u NATO-u i podršci Ukrajini

В.Н.

29. 06. 2026. u 08:48

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NEMAČKI ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da će tokom sastanka u Vašingtonu ove nedelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini.

НЕМАЧКИ МИНИСТАР ПОТВРДИО: Са Америком ћемо разговарати о новој подели трошкова у НАТО-у и подршци Украјини

Foto: NICOLAS TUCAT/AFP/Profimedia

Prema njegovim rečima, razgovori će biti usmereni na postizanje novog dogovora unutar Alijanse i obezbeđivanje dugoročne i stabilne podrške Ukrajini, uoči NATO samita koji se održava sledeće nedelje u Ankari, preneo je Rojters.

Vadeful je naveo da je cilj takve podrške da se Moskvi pošalje poruka da je vreme da se okonča sukob u Ukrajini i da se otvore pregovori.

(Tanjug)

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