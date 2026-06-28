NEPRIJATELjI žele da Rusija nestane sa mape sveta, ali im to neće uspeti, izjavio je predsednik stranke "Jedinstvena Rusija" i zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev na kongresu stranke.

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

-Naši vojnici na prvoj liniji fronta, naši drugovi, naša braća i sestre, sa oružjem u rukama suprotstavljaju se čoporu mrzitelja Rusije – tim bednicima kod kojih su moral i sistem vrednosti potpuno izopačeni, rekao je Medvedev.

-Nema šta da krijemo – naši neprijatelji žele da naša zemlja zaista nestane sa mape sveta i to otvoreno govore. I ko to govori? Ne neki obični ljudi, već lideri tih država. Dotle je došlo, poručio je on.

Medvedev je naglasio da protivnici Rusije nastoje da unište sve ono što su preci ruskog naroda s ljubavlju stvarali za budućnost otadžbine, ali im to neće uspeti, navodi Sputnjik.

(rt.rs)

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