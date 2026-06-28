U UKRAJINI se rasplamsava skandal oko mučenja i zlostavljanja vojnika iz 425. jurišnog puka ukrajinskih oružanih snaga „Skala“.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

“Strana” je istraživala koliko je ova praksa rasprostranjena u ukrajinskoj vojsci.



To su posebni kampovi namenjeni smeštaju onih koji su već regrutovani i mobilisani, ali još nisu poslati na osnovnu kombinovanu obuku za oružje (BKO) ili direktno na front, u borbenu jedinicu.

-Oni koji su mobilisani dovode se iz TCK-a u jedinice, a zatim se raspoređuju da žive u bazama za u kojima se zadržavaju nekoliko nedelja. Tamo se tokom nekoliko nedelja odvija proces selekcije kako bi se utvrdilo ko će gde biti poslat. Trenutno, devedeset procenata onih koji su mobilisani potpuno je nepodobno za borbene misije: ogroman broj ljudi sa mnoštvom bolesti, mnogo alkoholičara i narkomana. Samo mali deo može zapravo da služi. Postoje i oni koji se pretvaraju da su bolesni. Ali za medicinsku jedinicu u bazama u kojima se zadržavaju, svako ko se žali na bolest je simulator. Oni koji su zavisni od droga ili alkohola, na prevaru ili na neki način, ipak dobijaju ono što im je potrebno i konzumiraju to. Stoga se disciplina u takvim kampovima održava pesnicama stražara - jednostavno nema drugih načina da se takva masa ljudi drži u redu. Svakog jutra, narednici i stražari izvlače one koji ne mogu ni da stoje na nogama zbog droga ili alkohola. Zatim ih žestoko pretuku i bacaju u „...jamu“, rekao je za Stranu kapetan ukrajinskih oružanih snaga Viktor K.



Oficir je takođe pojasnio da su takvi objekti za pritvor strogo čuvani:“ Okruženi su bodljikavom žicom i ogradama, opremljeni su kamerama za video nadzor, a često su minirani bakljama duž perimetra”.

„Čudno je očekivati da oni koji su prisilno regrutovani ne pokušaju da pobegnu: brojni slučajevi bekstva se beleže svakog jutra, uprkos stražarima, bodljikavoj žici i minama. Beže u svakoj prilici, a neretko se dešava da čak i polovina od 100 odsto dovedenih ostane posle par nedelja. Uzgred, batine i ponižavanje samo podstiču bekstvo – to je začarani krug. Naravno, među onima koji su pretučeni, pored alkoholičara i narkomana, ima i teško bolesnih ljudi koji su hospitalizovani zbog batina. Ali sistem je veoma strog: po difoltu, ako je osoba već prošla VVK, smatra se sposobnom za službu“, kaže kapetan ukrajinskih oružanih snaga.

Svi vojnici koje je intervjuisala Strana slažu se da su najstrože mere za nove regrute u odvojenim jurišnim pukovima.

-Odvojenim jurišnim pukovima stalno su potrebni novi vojnici, a njihovi gubici su veliki. Naravno, oni tretiraju nove regrute kao za jednokratnu upotrebu: danas je vojnik ovde, sutra ga nema. Mnogi mobilisani vojnici završe na borbenim položajima, a da nisu ni završili borbenu obuku, rekao je Igor, vojnik u jednom od odvojenih jurišnih pukova.



-Jednostavno se povećana pažnja posvećuje određenim jurišnim pukovima, jer se smatraju Sirskijevom idejom. A sada određene snage žele da ga uklone. Zato se fokusiraju na negativne aspekte mučenja i zlostavljanja u ovim jedinicama. I to je istina. Ali nije samo tu stvar. Gotovo svaka jedinica koja sprovodi jurišne operacije ima veoma oštar stav prema svojim borcima. Dobrovoljci i motivisani pojedinci su odavno ponestali. Kvalitet regruta je slab, ne žele da se bore, disciplina ne postoji, a mnogi žele da pobegnu. Zatim, tu su i specifičnosti moderne borbe, sa dronovima koji prate sva kretanja, što povećava rizik od smrti. Stoga, ljudi u ovim jedinicama su sputani, recimo, nehumanim metodama. Rusi već dugo imaju ovaj problem sa kvalitetom svojih regruta. I razvili su sopstveni sistem prisile. Naši komandanti su ga proučili i usvojili mnoge njegove elemente, kaže izvor.

(ctrana.media)

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