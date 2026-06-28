PREDSEDNIK partije "Jedinstvena Rusija", Dmitrij Medvedev, zvanično je predstavio vodeću petorku kandidata koji će predvoditi stranačku listu na predstojećim parlamentarnim izborima zakazanim za septembar 2026. godine.

Ivan Tykhyi / Panthermedia / Profimedia

Izbor vodećih ličnosti za parlamentarne izbore u Rusiji jasno odražava trenutne geopolitičke i unutrašnje prioritete, kombinujući proverene teškaše ruske politike i ikone vojnog sukoba u Ukrajini.

Na čelu liste nalaze se:

Sergej Lavrov - dugogodišnji šef ruske diplomatije i jedan od najpopularnijih političara u zemlji.

Sergej Sobjanin - uticajni gradonačelnik Moskve koji uživa veliko poverenje zbog modernizacije prestonice.

Marija Lvova-Belova - komesarka za prava deteta, prepoznatljivo lice u domenu socijalne politike.

Pored njih, na listu su uvrštena i dvojica nosilaca najvišeg državnog priznanja - Heroji Rusije:

Evgenije Podubni - poznati ruski ratni izveštač koji je prošao najopasnije linije fronta.

Vladislav Golovin - javnosti poznatiji pod legendarnim kodnim imenom "Struna", čuveni komandant marinaca i heroj brojnih reportaža medijske kuće RT.

Upozorenje na provokacije i sabotaže Zapada

Tokom svog govora na zvaničnom kongresu "Jedinstvene Rusije", Dmitrij Medvedev je poslao oštru poruku javnosti i stranačkim kolegama, upozorivši da predstojeći izborni proces neće proteći u mirnim okolnostima.

Prema rečima bivšeg ruskog predsednika, spoljni neprijatelji Rusije i njihove obaveštajne službe pokušaće na sve načine da destabilizuju zemlju.

- Neprijatelji će pokušati da poremete tok izborne kampanje u Rusiji provokacijama i sabotažama - izričit je bio Medvedev.

On je naglasio da strukture bezbednosti i partijska infrastruktura moraju da pokažu maksimalan nivo budnosti i jedinstva kako bi se osigurao legitimitet i bezbednost glasanja 2026. godine, koje Moskva vidi kao još jedan test stabilnosti državnog sistema.

(Informer)