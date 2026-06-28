Svet

OD OVIH PET LJUDI SVE ZAVISI! Medvedev zvanično saopštio šta se sprema u Rusiji

V.N.

28. 06. 2026. u 17:02

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PREDSEDNIK partije "Jedinstvena Rusija", Dmitrij Medvedev, zvanično je predstavio vodeću petorku kandidata koji će predvoditi stranačku listu na predstojećim parlamentarnim izborima zakazanim za septembar 2026. godine.

ОД ОВИХ ПЕТ ЉУДИ СВЕ ЗАВИСИ! Медведев званично саопштио шта се спрема у Русији

Ivan Tykhyi / Panthermedia / Profimedia

Izbor vodećih ličnosti za parlamentarne izbore u Rusiji jasno odražava trenutne geopolitičke i unutrašnje prioritete, kombinujući proverene teškaše ruske politike i ikone vojnog sukoba u Ukrajini.

Na čelu liste nalaze se:

Sergej Lavrov - dugogodišnji šef ruske diplomatije i jedan od najpopularnijih političara u zemlji.

Sergej Sobjanin - uticajni gradonačelnik Moskve koji uživa veliko poverenje zbog modernizacije prestonice.

Marija Lvova-Belova - komesarka za prava deteta, prepoznatljivo lice u domenu socijalne politike.

Pored njih, na listu su uvrštena i dvojica nosilaca najvišeg državnog priznanja - Heroji Rusije:

Evgenije Podubni - poznati ruski ratni izveštač koji je prošao najopasnije linije fronta.

Vladislav Golovin - javnosti poznatiji pod legendarnim kodnim imenom "Struna", čuveni komandant marinaca i heroj brojnih reportaža medijske kuće RT.

 

Upozorenje na provokacije i sabotaže Zapada

Tokom svog govora na zvaničnom kongresu "Jedinstvene Rusije", Dmitrij Medvedev je poslao oštru poruku javnosti i stranačkim kolegama, upozorivši da predstojeći izborni proces neće proteći u mirnim okolnostima.

Prema rečima bivšeg ruskog predsednika, spoljni neprijatelji Rusije i njihove obaveštajne službe pokušaće na sve načine da destabilizuju zemlju.

- Neprijatelji će pokušati da poremete tok izborne kampanje u Rusiji provokacijama i sabotažama - izričit je bio Medvedev.

On je naglasio da strukture bezbednosti i partijska infrastruktura moraju da pokažu maksimalan nivo budnosti i jedinstva kako bi se osigurao legitimitet i bezbednost glasanja 2026. godine, koje Moskva vidi kao još jedan test stabilnosti državnog sistema.

(Informer)

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