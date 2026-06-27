ITALIJA U NEVERICI: Reka Po počinje da presušuje, poljoprivrednici strahuju od suše

NAJDUŽA italijanska reka Po počinje da presušuje, a poljoprivrednici strahuju od suše, preneli su danas evripski mediji.

Foto; Tanjug/(Mauro Ujetto/LaPresse via AP

U izveštajima se navodi da slana morska voda prodire u reku Po, a njen vodotok presušuje pod uticajem toplotnog talasa, ugrožavajući poljoprivredno srce Italije, prenosi Gardijan.

Vodostaj reke Po naglo je opao za samo nekoliko dana, saopštila je italijanska međuregionalna agencija za reke Aipo.

-Po nikada nije opala ovako brzo i ovako rano. Peščanih sprudova je sve više, dubina reke na pojedinim mestima jedva dostiže jedan metar, a preostali retki ribari se kuvaju na vrućini, rekao je Stefano Kalderoni iz Italijanskog udruženja za navodnjavanje (Anbi).

Vrućina je pogodila i druge delove Evrope i najmanje 150 miliona ljudi širom evropskog kontinenta suočava se sa temperaturom višom od 35 stepeni Celzijusa.

Prema podacima klimatske službe Kopernikus, Evropa je kontinent koji se najbrže zagreva i to dvostruko brže od svetskog proseka.

U Nemačkoj, Belgiji i Holandiji u petak su oboreni junski temperaturni rekordi, dok je broj žrtava toplotnog talasa u Španiji i Francuskoj nastavio da raste, preneo je BBC.

U Nemačkoj je u jugozapadnom gradu Sarbrikenu, nedaleko od granice sa Francuskom, preliminarno izmerena rekordna temperatura od 41,3 stepena Celzijusa, što je najviša temperatura ikada zabeležena u toj zemlji.

U Marseju je 18-omesečno dete preminulo nakon što je pronađeno u automobilu sa simptomima hipertermije.

Broj poginulih usled utapanja u Francuskoj od početka toplotnog talasa porastao je na 55, a procenjuje se da se oko dve trećine njih kupalo na neobezbeđenim mestima.

U Danskoj je zabeležen najtopliji dan ikada sa temperaturom od 36,6 stpeni Celzijusa.

Više od 700 letova kasni na aerodromima Hitrou i Getvik u Londonu, kašnjenja se pripisuju olujama sa grmljavinom izazvanim rekordnim toplotnim talasom.

(Tanjug)

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