SMENJEN KOMANDANT JEDINICE SMRTI: "Skala" mučila i ubijala regrute kao na traci - Javnost zgrožena, ukrajinska popularnost srozana

KOMANDANT jedne od najvećih ukrajinskih jurišnih jedinica suspendovan je nakon što je medijska istraga izvestio o mučenju, zlostavljanju i višestrukim smrtnim slučajevima van borbe među regrutima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

Potpukovnik Jurij Harkavij, koji komanduje 425. odvojenim jurišnim pukom „Skelja“ (ranije „Skala“), smenjen je sa dužnosti do inspekcija i istraga, saopštila je u četvrtak služba za komunikacije vojske.

- Ako se činjenice o krivičnim delima pomenutim u publikacijama potvrde, krivci će svakako biti pozvani na odgovornost u skladu sa zakonom - saopštila je ukrajinska vojska.

Ovaj potez usledio je nakon istrage ukrajinskog lista „Babel“ objavljene u utorak, u kojoj se navodi teško zlostavljanje mobilisanih vojnika na mestima za obuku puka. Pozivajući se na rođake, bivše vojnike i sadašnje vojnike, list je naveo da je najmanje 25 regruta umrlo u ili nakon prolaska kroz kampove za obuku jedinice u poslednjih šest meseci.

U izveštaju su opisani batine, prisilno zatvaranje, vezivanje regruta trakom ili lisicama, kao i slučajevi vojnika sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, zavisnošću ili psihijatrijskim stanjima koji su slati na obuku za napad nakon što su ih vojnomedicinske komisije proglasile sposobnim za službu.

Jedan bivši regrut, Aleksandar Semjonov, navodno je stigao u bolnicu u januaru sa ranama na glavi, posekotinama na rukama, slomljenim prstima i ogrebotinama, tvrdeći da je bio pretučen i vučen po zemlji nakon što je bio vezan za kvad. Umro je nekoliko dana kasnije, a upala pluća je navedena kao zvanični uzrok smrti.

Ukrajinski Državni istražni biro odgovorio je na izveštaj pokretanjem pretkrivične istrage o mogućoj zloupotrebi ovlašćenja od strane vojnih zvaničnika tokom vojnog stanja.