TRAMP KAO BRAČNI SAVETNIK: Posle njegovog poteza Francuska i Italija krenule ka pomirenju
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron i italijanska premijerka Đorđa Meloni pokušaće da ostave po strani godine političkih sukoba na samitu u Antibu, prvom francusko-italijanskom susretu na vrhu od 2020. godine, piše "Politiko".
Dvoje lidera trebalo bi da potpišu niz sporazuma iz oblasti odbrane, nuklearne energije, svemirske industrije, infrastrukture i zaštite Mediterana, čime će biti ozvaničeno otopljavanje odnosa između Pariza i Rima.
Prema oceni "Politika", neočekivani posrednik u tom približavanju bio je američki predsednik Donald Tramp.
Melonijeva je godinama bila jedan od najglasnijih Makronovih kritičara – još dok je bila u opoziciji optuživala ga je za neokolonijalizam u Africi, osporavala francusku politiku prema Italiji i protivila se Kvirinalskom sporazumu o strateškoj saradnji dve zemlje.
Po dolasku na vlast 2022. godine odnosi sa Parizom ostali su hladni, dok je italijanska premijerka prioritet davala saradnji sa Nemačkom. Sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom pokušavala je da se predstavi kao evropski lider koji može da bude veza između Evropske unije i administracije Donalda Trampa.
Međutim, poslednjih nedelja došlo je do zaokreta. Nakon američko-izraelskih napada na Iran i kasnijeg sukoba sa Trampom, Melonijeva je, prema pisanju "Politika", zauzela znatno kritičniji stav prema Vašingtonu i približila se Makronovom viđenju jače evropske autonomije.
Na samitu će, uz Makrona i Melonijevu, učestvovati gotovo 20 ministara i vodeći privrednici dve zemlje.
Planirano je potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije, sa posebnim naglaskom na male francuske nuklearne reaktore, kao i dogovora o zajedničkim svemirskim projektima kompanija "Erbas", "Leonardo" i "Tales".
Posebna pažnja biće posvećena odbrani – Francuska i Italija trebalo bi da usvoje zajedničku mapu puta vojne saradnje za period od 2025. do 2031. godine, strategiju za bezbednost Mediterana, kao i nove projekte proizvodnje raketa-presretača "aster" i razvoja zajedničkog sistema protivvazdušne odbrane.
I sve to dolazi u trenutku kada su Francuska i Nemačka odustale od višegodišnjih pregovora o zajedničkom razvoju borbenog aviona nove generacije.
Uprkos čestim političkim nesuglasicama oko migracija, socijalne politike i evropskih pitanja, ekonomska saradnja Francuske i Italije nastavila je da raste. Trgovinska razmena dve zemlje tokom 2025. godine dostigla je oko 112 milijardi evra, što je šest odsto više nego prethodne godine, dok su francuske investicije u Italiji premašile 100 milijardi evra.
Iz Jelisejske palate poručuju da je cilj samita "povratak osnovama francusko-italijanskih odnosa", ali i usaglašavanje stavova o ključnim evropskim temama, uključujući industrijsku politiku "proizvedeno u Evropi", odnose sa Kinom i finansiranje budućeg budžeta Evropske unije.
Iako je Kvirinalski sporazum predvideo održavanje zajedničkih samita svake godine, Francuskoj i Italiji bilo je potrebno čak pet godina da organizuju prvi takav susret.
(RT Balkan)
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