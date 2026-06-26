Svet

ŠVAJCARSKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA JASNA: Rusija je superiorna u odnosu na Ukrajinu, Kijevu fali vojnika da zapuši rupe

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 06. 2026. u 21:11

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RUSIJA je superiorna na frontu u odnosu na Ukrajinu i u pogledu tehnike i kada je reč o ljudstvu, proizlazi iz godišnjeg izveštaja Federalne obaveštajne službe Švajcarske.

ШВАЈЦАРСКА ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА ЈАСНА: Русија је супериорна у односу на Украјину, Кијеву фали војника да запуши рупе

Foto: Tanjug/AP/MoD Ru

-Nedostatak ljudstva stvara slabe tačke u odbrani Ukrajine a to za posledicu ima teritorijalne gubitke, navodi se u izveštaju.

Takođe se ističe da ruske Oružane snage napreduju na frontu i da će se ta tendencija verovatno zadržati.

Obaveštajna služba Švajcarske konstatuje da je Ukrajini potrebna podrška iz inostranstva, kako finansijska, tako i vojna i obaveštajna ali da je ta podrška u poslednje vreme smanjena.

(sputnikportal.rs)

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