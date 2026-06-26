ŠVAJCARSKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA JASNA: Rusija je superiorna u odnosu na Ukrajinu, Kijevu fali vojnika da zapuši rupe

RUSIJA je superiorna na frontu u odnosu na Ukrajinu i u pogledu tehnike i kada je reč o ljudstvu, proizlazi iz godišnjeg izveštaja Federalne obaveštajne službe Švajcarske.

Foto: Tanjug/AP/MoD Ru

-Nedostatak ljudstva stvara slabe tačke u odbrani Ukrajine a to za posledicu ima teritorijalne gubitke, navodi se u izveštaju.

Takođe se ističe da ruske Oružane snage napreduju na frontu i da će se ta tendencija verovatno zadržati.

Obaveštajna služba Švajcarske konstatuje da je Ukrajini potrebna podrška iz inostranstva, kako finansijska, tako i vojna i obaveštajna ali da je ta podrška u poslednje vreme smanjena.

(sputnikportal.rs)

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