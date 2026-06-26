Svet

"RUSKIH BRODOVA, ODJEDNOM, NEMA" Crno i Azovsko more bez flote, Ukrajinci u zebnji šta Rusi smeraju

Симеуновић А. Милош

26. 06. 2026. u 20:03

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RUSKE snage trenutno nemaju raspoređene mornarice ni u Crnom ni u Azovskom moru, a većinu funkcija koje je ranije obavljala ruska Crnomorska flota sada obavlja mornarička avijacija.

РУСКИХ БРОДОВА, ОДЈЕДНОМ, НЕМА Црно и Азовско море без флоте, Украјинци у зебњи шта Руси смерају

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia, GROK veštačka inteligencija Iks

Ovo je izjavio Dmitro Pletenčuk, portparol ukrajinske mornarice, tokom televizijskog prenosa, prema dopisniku Ukrinforma.

 - Rusi ne drže nijedan brod na moru – ni u Azovskom ni u Crnom moru. U stvari, tokom poslednjih nekoliko meseci, samo izlazak na more postao im je neka vrsta luksuza - rekao je Pletenčuk.

Prema njegovim rečima, ruska Crnomorska flota više ne obavlja funkcije za koje je prvobitno bila namenjena. Istovremeno, Rusija i dalje ima nosač krstarećih raketa, koji raspoređuje jednom ili dva puta mesečno.

Portparol mornarice je takođe naglasio da ruska mornarička avijacija ostaje značajna sila. Međutim, izrazio je nadu da će prekid logistike na Krimu, gde su ovi avioni bazirani, na kraju smanjiti njihovu operativnu aktivnost.

Postavlja se pitanje da li je ovo mera štednje, nužde ili pakleni ruski plan za kraj rata. 

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