CRNI BILANS RASTE: U zemljotresu u Venecueli poginulo 589, povređeno 2.980 stradalo najmanje 14 stranaca

U DVA razorna zemljotresa koji su Venecuelu pogodili tokom noći između srede i četvrtka, poginulo je i devet Portugalaca, četiri Španca, tri italijansko-venecuelanska državljanina, i dva Kineza, kako su do sada saopštile ambasade tih zemalja u Venecueli, kao i ministarstva spoljnih poslova.

Foto: Tanjug/AP Photo/Javier Campos

Portugalsko Ministarstvo spoljnih poslova je za CNN saopštilo da je u zemljotresima poginulo devet Portugalaca.

Ministar spoljnih poslova Španije Hose Manuel Albares saopštio je danas da su četiri Španca poginula, a 106 se i dalje vodi kao nestalo.

Prema njegovim rečima, 14 ljudi je zarobljeno ispod ruševina, a njihovo spasavanje je "apsolutni prioritet" za spasilačke timove raspoređene u karipsku zemlju vojnim avionom.

Predsednik autonomne španske teritorije Kanarska ostrva Fernando Klaviho je kazao da su najmanje četiri španska državljana poginula u zemljotresima u Venecueli, a da je među nestalima i predstavnica vlade Kanarskih ostrva u Venecueli, Izabel Haru Nodu.

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani je kazao da su, prema dosadašnjim podacima, poginula tri italijansko-venecuelanska državljanina, da je petoro je povređeno, dok se 35 vodi kao nestalo, prenosi ANSA.

Tajani je na konferenciji za novinare u Dubrovniku dodao da je u Venecueli registrovano oko 150.000 ljudi sa italijanskim državljanstvom, i da se strahuje da bi broj poginulih i povređenih italijanskih državljana mogao biti veći, odnosno da se "ne zna tačno šta će se naći ispod ruševina".

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao je na 589, dok je broj povređenih dostigao 2.980, izjavila je ranije danas vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez.

Ona je navela da je najteže pogođena država La GvaIra, koju su u noći između srede i četvrtka pogodili zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni i dodala da je u toj oblasti uvedeno pojačano vojno prisustvo, dok ekipe tragaju za preživelima i dele hranu i vodu.

Očekuje se da će broj žrtava dodatno porasti, jer se hiljade ljudi vode kao nestale, dok se intenzivne spasilačke operacije nastavljaju.

(Tanjug)

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