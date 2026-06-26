HAOS ZBOG ALJASKE! Lavrov žestoko udario na Rubija: Ako su naši predlozi prihvaćeni, kako onda nije bilo sporazuma?
NA ALjASCI su razmatrani američki predlozi koje je ruska strana prihvatila, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, odgovarajući nedavnu izjavu državnog sekretara SAD Marka Rubija o tome da je tokom susreta predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci, gde se razgovaralo o situaciji oko Ukrajine, bio iznet samo predlog pristupa rešavanju krize, ali da nikakav sporazum nikada nije postignut.
- Državni sekretar SAD Marko Rubio izjavio je da su na Aljasci bili samo predlozi, a ne i sporazumi o rešavanju ukrajinskog pitanja. Stoga, navodno, nije jasno zašto je Moskva toliko zabrinuta. Međutim, ako se sagleda celokupna slika, nekoliko dana pre sastanka na Aljasci u Moskvu je doputovao specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof, koji je doneo upravo te iste predloge predsednika Donalda Trampa. Mi smo ih uzeli u razmatranje, a predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin obećao je da će svoj stav izneti tokom susreta na Aljasci - podsetio je šef ruske diplomatije.
Naglasio je da kada su u Enkoridžu dvojica predsednika seli za pregovarački sto, predsednik Putin je, obraćajući se Stivu Vitkofu, koji je takođe bio prisutan, počeo da nabraja američke predloge, tačku po tačku.
- Posle svake tačke pitao je Vitkofa, u prisustvu Trampa i Rubija, da li je tačno preneo ideje koje je ovaj nekoliko dana ranije doneo u Moskvu. Na svako pitanje Vitkof je odgovorio potvrdno - naglasio je Lavrov.
Zato, nastavio je, kada njegov kolega Marko Rubio kaže da su na Aljasci bili samo predlozi, a da nije bilo sporazuma, postavlja se pitanje šta uopšte podrazumevamo pod pojmom "sporazum".
- Ako jedna strana, u ovom slučaju Sjedinjene Države, stavi na sto svoje predloge za rešavanje krize, odnosno način na koji bi joj trebalo pristupiti, a druga strana te predloge prihvati, onda tvrdnja da nikakve saglasnosti nije bilo deluje, blago rečeno, ne baš najelegantnije - poručio je šef ruske delegacije.
Dodao je da je državni sekretar SAD takođe, tokom jednog nedavnog skupa na Bliskom istoku, izjavio da su SAD spremne da naprave korak napred i odigraju konstruktivnu ulogu ako za to bude prilike.
Prema njegovim rečima, cilj je da se dve strane okupe i okonča ovaj sukob, što je predsednik Donald Tramp pokušavao da postigne tokom prethodnih godinu i po dana.
- Sve to se, verovatno, može smatrati potvrdom da su na Aljasci izneti američki predlozi koje je ruska strana prihvatila - podvukao je Lavrov.
Međutim, ova izjava postavlja još jedno pitanje. Naime, nedavno je Marko Rubio, govoreći pred Kongresom, izjavio da SAD ne mogu biti posrednik jer podržavaju Ukrajinu.
- Sada, kada se čuje da su Sjedinjene Države zainteresovane da odigraju konstruktivnu ulogu i okupe strane, to već zvuči kao namera da preuzmu posredničku ulogu. Naravno, potrebno je dodatno razjasniti čitavu ovu situaciju. Ali činjenica ostaje ista: na Aljasci su razmatrani američki predlozi koje je ruska strana prihvatila - poručio je šef ruske diplomatije.
(RT Balkan)
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