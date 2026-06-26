ODBIJEN JEDAN OD NAJMASOVNIJIH NAPADA UKRAJINE: Ruska PVO oborila stotine dronova, uništeni vojni ciljevi na više lokacija (VIDEO)

RUSKA protivvazdušna odbrana oborila je 660 ukrajinskih dronova tokom noći između četvrtka i petka, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi, što je jedan od najvećih zabeleženih brojeva od početka sukoba.

Foto: Printskrin Iks/Osinttechnical

Dronovi u više od desetak regiona

Dronovi su uništeni u više od desetak regiona, uključujući Moskovsku oblast, Krimsko poluostrvo, kao i Crno i Azovsko more, saopštilo je ministarstvo.

‼️‼️ La región de #Tula ha sufrido hoy un ataque muy intenso. Según los habitantes de la zona, el objetivo del ataque era la fábrica “Azot”de Novomoskovsk. Las explosiones 💥 y el sobrevuelo de drones se han dejado sentir en la ciudad durante varias horas. Los vecinos informan… pic.twitter.com/215v608Fks — Tte.Dan 🪖 (@kozako01) June 26, 2026

Prema rečima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, presretnuto je najmanje 47 dronova koji su se kretali ka glavnom gradu.

- Specijalisti hitnih službi rade na mestima pada - napisao je Sobjanjin na Telegramu, bez navođenja žrtava ili materijalne štete.

Smoke was rising from the Azot chemical plant in Novomoskovsk, Tula region, after a massive drone attack overnight and in the morning. Regional authorities confirmed damage to an industrial facility, power lines and a residential building. #Russia pic.twitter.com/ANkCXXyj7T — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

Na Krimu su ukrajinski dronovi izazvali eksplozije u ruskoj bazi za dronove pokraj Kerča, javljaju OSINT kanali na društvenim mrežama.

Ukrainian attack drones blew up the Russian drone base at Kerch Airfield in occupied Crimea again last night, the second time just this week.



FIRMS shows a fire burning on the main runway. pic.twitter.com/fIYlzumpTO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 26, 2026

Overnight, Ukrainian attack drones swarmed Russian-occupied Crimea, hitting numerous targets.



Seen here, onboard footage as a group of FP-2s destroy a trio of Russian Orion long-range surveillance drones at Kerch Airfield, catching one as it was taxiing back from a mission. pic.twitter.com/khFeujbcdg — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 23, 2026

Oštećena kuća, povređena žena

"Masovni" napad dronovima pogodio je i Tulski region, oko 180 kilometara južno od Moskve, potvrdio je regionalni guverner Dmitrij Milajev.

- Privatna kuća je oštećena u zaseoku u okrugu Ščekino, a jedna žena je povređena - naveo je Milajev na Telegramu.

Cilj je energetska infrastruktura

Poslednjih meseci Ukrajina je pojačala kampanju napada bespilotnim letelicama dugog dometa na Rusiju, sa posebnim fokusom na energetsku infrastrukturu, u pokušaju da Kremlju uskrati važan izvor prihoda za finansiranje ratnih operacija.

Ukrainian attack drones successfully hit Russia's Novomoskovsk power plant in Tula Oblast overnight, setting the facility ablaze. pic.twitter.com/4SOoERyYOO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 26, 2026

Prošle nedelje ukrajinski napad izazvao je veliki požar u naftnoj rafineriji jugoistočno od Moskve.

Good morning sunshines 🌞

Enjoy your ☕ and let's Go 🤩🤙

Tula region, Russia ❗

💥 Reportedly, smoke is rising from the Azot chemical plant in Novomoskovsk, Tula region, following a drone attack. Regional authorities confirmed damage to an industrial facility, power lines,… pic.twitter.com/8g8SDKsvSP — LX (@LXSummer1) June 26, 2026

Zelenski odobrio 40-dnevnu kampanju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je u četvrtak, nakon konsultacija sa šefom državne bezbednosne službe o napadima na ruske ciljeve, da je odobrio 40-dnevnu kampanju sa ciljem da se podstakne Rusija da okonča rat protiv Kijeva.

(Indeks.hr)