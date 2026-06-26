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ODBIJEN JEDAN OD NAJMASOVNIJIH NAPADA UKRAJINE: Ruska PVO oborila stotine dronova, uništeni vojni ciljevi na više lokacija (VIDEO)

D.D.

26. 06. 2026. u 11:15

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RUSKA protivvazdušna odbrana oborila je 660 ukrajinskih dronova tokom noći između četvrtka i petka, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi, što je jedan od najvećih zabeleženih brojeva od početka sukoba.

ОДБИЈЕН ЈЕДАН ОД НАЈМАСОВНИЈИХ НАПАДА УКРАЈИНЕ: Руска ПВО оборила стотине дронова, уништени војни циљеви на више локација (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Osinttechnical

Dronovi u više od desetak regiona

Dronovi su uništeni u više od desetak regiona, uključujući Moskovsku oblast, Krimsko poluostrvo, kao i Crno i Azovsko more, saopštilo je ministarstvo.

Prema rečima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, presretnuto je najmanje 47 dronova koji su se kretali ka glavnom gradu.

- Specijalisti hitnih službi rade na mestima pada - napisao je Sobjanjin na Telegramu, bez navođenja žrtava ili materijalne štete.

Na Krimu su ukrajinski dronovi izazvali eksplozije u ruskoj bazi za dronove pokraj Kerča, javljaju OSINT kanali na društvenim mrežama.

Oštećena kuća, povređena žena

"Masovni" napad dronovima pogodio je i Tulski region, oko 180 kilometara južno od Moskve, potvrdio je regionalni guverner Dmitrij Milajev.

- Privatna kuća je oštećena u zaseoku u okrugu Ščekino, a jedna žena je povređena - naveo je Milajev na Telegramu.

Cilj je energetska infrastruktura

Poslednjih meseci Ukrajina je pojačala kampanju napada bespilotnim letelicama dugog dometa na Rusiju, sa posebnim fokusom na energetsku infrastrukturu, u pokušaju da Kremlju uskrati važan izvor prihoda za finansiranje ratnih operacija.

Prošle nedelje ukrajinski napad izazvao je veliki požar u naftnoj rafineriji jugoistočno od Moskve.

Zelenski odobrio 40-dnevnu kampanju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je u četvrtak, nakon konsultacija sa šefom državne bezbednosne službe o napadima na ruske ciljeve, da je odobrio 40-dnevnu kampanju sa ciljem da se podstakne Rusija da okonča rat protiv Kijeva.

(Indeks.hr)

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