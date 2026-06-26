ODBIJEN JEDAN OD NAJMASOVNIJIH NAPADA UKRAJINE: Ruska PVO oborila stotine dronova, uništeni vojni ciljevi na više lokacija (VIDEO)
RUSKA protivvazdušna odbrana oborila je 660 ukrajinskih dronova tokom noći između četvrtka i petka, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi, što je jedan od najvećih zabeleženih brojeva od početka sukoba.
Dronovi u više od desetak regiona
Dronovi su uništeni u više od desetak regiona, uključujući Moskovsku oblast, Krimsko poluostrvo, kao i Crno i Azovsko more, saopštilo je ministarstvo.
Prema rečima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, presretnuto je najmanje 47 dronova koji su se kretali ka glavnom gradu.
- Specijalisti hitnih službi rade na mestima pada - napisao je Sobjanjin na Telegramu, bez navođenja žrtava ili materijalne štete.
Na Krimu su ukrajinski dronovi izazvali eksplozije u ruskoj bazi za dronove pokraj Kerča, javljaju OSINT kanali na društvenim mrežama.
Oštećena kuća, povređena žena
"Masovni" napad dronovima pogodio je i Tulski region, oko 180 kilometara južno od Moskve, potvrdio je regionalni guverner Dmitrij Milajev.
- Privatna kuća je oštećena u zaseoku u okrugu Ščekino, a jedna žena je povređena - naveo je Milajev na Telegramu.
Cilj je energetska infrastruktura
Poslednjih meseci Ukrajina je pojačala kampanju napada bespilotnim letelicama dugog dometa na Rusiju, sa posebnim fokusom na energetsku infrastrukturu, u pokušaju da Kremlju uskrati važan izvor prihoda za finansiranje ratnih operacija.
Prošle nedelje ukrajinski napad izazvao je veliki požar u naftnoj rafineriji jugoistočno od Moskve.
Zelenski odobrio 40-dnevnu kampanju
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je u četvrtak, nakon konsultacija sa šefom državne bezbednosne službe o napadima na ruske ciljeve, da je odobrio 40-dnevnu kampanju sa ciljem da se podstakne Rusija da okonča rat protiv Kijeva.
(Indeks.hr)
Preporučujemo
"KIJEVU NIJE U INTERESU UVLAČENjE MINSKA U SUKOB": Belorusija oštro odgovorila Ukrajini
26. 06. 2026. u 07:52
KIJEV PRESUDIO: Doživotni zatvor za bivši načelnik štaba Antiterorističkog centra SBU
25. 06. 2026. u 18:45
KOLA NEZADRŽIVO IDU NIZBRDO ZA KIJEV: I lider poljske opozicije vraća orden
25. 06. 2026. u 18:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
Mesi pitao hrvatskog fudbalera: "DA LI SI NORMALAN", on kaže: "Ugasio sam ga!"
SA DVA gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena na Svetskim prvenstvima. Kota "18" - trenutna.
23. 06. 2026. u 16:05
Komentari (0)